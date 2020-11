Van supporter tot keeper in het eerste van Feyenoord

Justin Bijlow. Beeld REUTERS

Hoewel Feyenoord-supporters niet zijn toegestaan, is er vanavond toch eentje aanwezig bij Feyenoord - CSKA Moskou. Justin Bijlow staat onder de lat in de Kuip, het stadion waar hij als hummeltje al kwam. Hij zong er Feyenoordliedjes en probeerde al schreeuwend vat te krijgen op de scherpte van de eigen favorieten samen met zijn broer Joël, vader Willem en een pak vrienden in vak V. Tatoeages van Feyenoord prijken op hun lijven.

De clubliefde kregen Joël (31) en Justin (22) als kind met een shovel naar binnen geschoven. Vader Willem reist Feyenoord overal door Europa achterna, met, zodra dat kon, Joël in zijn kielzog.

Justin ontbreekt sinds zijn 18de op vak V. Met goede reden; hij kwam bij het eerste. Zoals ook Joël trouwens lukte in 2009, althans hij mocht een paar keer meetrainen. Drie kruisbandblessures noopten de getalenteerde spits tot stoppen. Via zijn 8,5 jaar jongere broertje leeft Joël zijn eigen droom. ‘Ik heb alle pech gehad, hij mag alle geluk hebben,’ vertelde Joël kort voor PEC - Feyenoord turend naar zijn broertje aan de rand van het veld.

Wat Joël vooral bewondert in Justin is diens nuchterheid, maar ook de gave om nooit nerveus te zijn. Als Justin plaatsneemt om te worden ondervraagd door een volle perszaal zegt hij vrolijk: ‘Gaat Mark Rutte zo praten?’

Daarnaast vindt de familie het prettig dat Justin nooit en te nimmer bij rivaal Ajax zal keepen. Waar Joël begon bij de Rotterdamse amateurclub Neptunus wilde Justin alleen maar in een Feyenoordshirt spelen. Dat hij moest starten in de F6 van de amateurtak was geen probleem.

Justin Bijlow beleeft dit seizoen zijn Europese vuurdoop in een praktisch leeg stadion. Terwijl juist dit soort wedstrijden kunnen leiden tot uitzinnige, onvergetelijke taferelen. Neem Feyenoord - Sevilla (2-0) van eind 2014 toen Joël, Justin en hun vrienden in vak V van vreugde tien rijen naar beneden donderden, weer opstonden en doorgingen met juichen.

Ook zonder die support presteert Bijlow dit seizoen zowat als enige Feyenoordspeler constant goed. Zozeer zelfs dat om een uitverkiezing voor Oranje wordt geroepen. De redenatie: Jasper Cillessen heeft geen basisplaats bij Valencia, Norwich City-doelman Tim Krul keept niet op het hoogste niveau en Marco Bizot blunderde bij AZ.

Anderzijds wordt keepen gezien als een ervaringsvak en keepte Bijlow pas 39 wedstrijden. Ook hij kende al wat blessureleed.

De geboren Rotterdammer moet het vooralsnog doen met een plek in de voorselectie, hoewel Feyenoord-coach Dick Advocaat, Bijlow ophemelt waar hij kan. ‘Hij heeft alles wat een keeper nodig heeft. Hij is snel, heeft goede reacties, weet wanneer hij zijn goal moet uitkomen. Zijn stijl doet me denken aan die van Manuel Neuer.’

Neuer heeft het keepersvak veranderd door zijn verre uitkomen, maar vooral ook door zijn bloktechniek in een-tegen-een-situaties, die lijkt afgekeken van het ijshockey. Keeperstrainer van Oranje, Patrick Lodewijks legt uit: ‘Meestal duiken keepers als er een tegenstander op ze af komt naar de bal, waardoor ze vaak een strafschop veroorzaken of door een stiftje geklopt worden. Nu zie je dat sommige topkeepers ‘hoog’ blijven; ze zakken door hun knieën met een kaarsrecht bovenlijf om zo de bal te blokken.’

Neuer lijkt wel een transformer, want al hurkend vouwt hij ook nog eens een been naar binnen om te voorkomen dat de tegenstander onder hem door schiet. Het andere been fungeert als een ijshockeystick die de korte hoek afschermt. Zijn armen gaan naar buiten als de scharen van een schorpioen en de borst vooruit in de hoop dat de bal tegen hem aan geschoten wordt.

Bijlow is een van de weinige Nederlandse doelmannen die deze techniek beheerst en voerde hem 2,5 week geleden perfect uit toen in de allerlaatste minuut van Feyenoord - Sparta Deroy Duarte op hem afkwam. Door Bijlows blok bleef het 1-1.

Lodewijks: ‘Het draait heel erg om timing. Je moet het vermogen hebben heel snel, heel kort op de aanvaller te kruipen en te lezen wat die gaat doen: passeren of schieten? Dat is te trainen, maar ook een gevoel. Het moet bij je passen. Neuer is lang en breed, daardoor werkt het voor hem zo goed.’

De moderne topdoelman is zo lenig als een turner. Barcelona-doelman Ter Stegen maakt vaak zelfs een split bij het uitkomen. Het is geen toeval dat Neuer en Ter Stegen Duitsers zijn en er ook in de eredivisie veel Duitse doelmannen onder contract staan, denkt Lodewijks. ‘Ik was laatst op bezoek bij de keeperstrainer van de Duitse bond en dan hoor en zie je hoeveel trainingsuren de keepers daar van jongs af al maken, dat is al gauw drie keer zoveel als bij ons.’

Maar Bijlow is een ‘fanatiek baasje’, zegt Advocaat. Op de training gaan de jonge doelman en ruim een halve eeuw oudere coach soms als hardcore supporters tegen elkaar tekeer.

Bijlow: ‘Dan gaan er twee ballen in en wordt de trainer een beetje boos. Voeren we een gezonde strijd.’

Advocaat: ‘Ik daag hem uit. Gaat-ie schelden. Wordt-ie nog fanatieker. Daar houd ik van.’