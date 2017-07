Van Rouwendaal zwemt door pfeiffer heen en ondervindt de gevolgen

Dat Van Rouwendaal en haar trainer, de Fransman Philippe Lucas, na de pfeifferuitslag van vier weken geleden geen gas terugnamen is wellicht te wijten aan de gebrekkige medische begeleiding in Narbonne, het trainingsbad van de als beul bekend staande Lucas. In Eindhoven en Amsterdam, de Nederlandse zwemcentra, was dat mogelijk eerder ontdekt. Al is bekend dat Van Rouwendaal 'standaard vermoeid' is en dus niet snel klaagt. Of dat eerder en sneller ontdekken had uitgemaakt is een tweede. Tegen pfeiffer bestaat geen medicijn.



Feit is dat Sharon van Rouwendaal (23) in het groene water van het Balaton na drie rondjes geforceerd meezwemmen geen tegenstander was voor haar gevreesde Franse teamgenote Aurélie Muller. Die werd twee jaar geleden al wereldkampioen, toen in het bruine water van de Russische Kazankarivier.

Ik ben een mug voor haar geworden. Als we naast elkaar staan ziet ze elke dag wat ze gemist heeft Van Rouwendaal over de relatie met haar teamgenote Aurélie Muller