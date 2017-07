Van Rouwendaal wint zilver op 25 km in warm Balatonmeer

Haar kwaliteit was vorig jaar al bewezen met de olympische titel op de 10 kilometer in het koele oceaanwater van Fort Copacabana. Het verloop van de WK in Hongarije week af van de succesvolle trends in de carrière van Van Rouwendaal die sinds vier jaar in Zuid-Frankrijk traint. Op het voornaamste nummer, de olympische discipline over 10 kilometers, werd zij zondag zestiende. Drie dagen later herstelde ze zich met de vierde plaats op de 5 kilometer, na een verloren aantik in een duel met de Braziliaanse routinier Ana Marcela Cunha.