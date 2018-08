Van Rouwendaal bij EK ook de snelste op 10 km open water

Sharon van Rouwendaal heeft in het Schotse meer van Loch Lomond haar suprematie in de openwatercompetitie herbevestigd. De olympisch zwemkampioen, al vijf jaar trainend in Frankrijk, veroverde donderdag de Europese titel op de 10 kilometer. Een dag eerder was zij al de sterkste geweest op de 5 kilometer, twee rondjes in het 153 meter diepe meer.

Sharon van Rouwendaal. Foto AFP

Twee jaar geleden miste Van Rouwendaal de Europese titel in Hoorn, toen zij op kop liggend aan de verkeerde kant de finishboei passeerde. Ze moest toen terugzwemmen en eindigde als derde. Een maand later werd zij op de oceaan bij Copacabana olympisch kampioen. Slechts de wereldtitel ontbreekt nog in de prijzenkast van de stayer, die tegenwoordig in Montpellier traint.

Het duurvermogen van de 24-jarige Nederlandse stayer geldt als uitzonderlijk. Ze traint in sessies van acht kilometer. Ze is harder en taaier dan al haar concurrenten. Dat bewees zij donderdag in Schotland opnieuw. De tegenstanders die een dag tevoren ook de 5 kilometer hadden gezwommen, de Italiaanse Bruni en de Duitse Beck, konden het hoge tempo van de Nederlandse niet aan.

Die koos, ondanks de verzuurde schouders van een dag tevoren, voor een voortdurende positie aan de kop van het peloton. Ze maakte er als het ware een (5 plus 10) vijftien kilometer van. Bij die harde aanpak vielen er per ronde zwemmers af, zo kreeg zij door van haar coaches Marcel Wouda en Thijs Hagelstein. Haar echte coach, Philippe Lucas, was actief voor de Franse ploeg die de titelverdediger, Aurélie Müller, moest missen.

Tempoverhoging

Van Rouwendaal behoeft weinig instructies. Zij zwemt gewoon zo hard dat de rest haar niet kan bijhouden. Dat moet zij doen, omdat ze niet over een echt eindschot beschikt. De laatst overgebleven concurrent in de 10 van donderdag zwom ze op de laatste 400 meters los. De Italiaanse Giulia Gabbrielleschi die haar lang hinderlijk op de voeten had getikt moest passen bij de zoveelste tempoverhoging van de Nederlandse.

Die ging na het aantikken als kampioen vooral uit haar dak, toen zij landgenote Esmee Vermeulen als derde zag finishen. Het was de eerste internationale medaille voor de dit jaar pas echt gevormde openwaterzwemster uit de Zaan. Van Rouwendaal zei dat het een plannetje was geweest, om een keer samen op het erepodium te staan. Dat plan lukte in koud Schots water, waar de vrouwen verplicht de rubberen wetsuits moesten dragen. Die doen de schouders extra pijn. Maar niemand kan beter tegen pijn, dan Sharon van Rouwendaal.