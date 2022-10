Van Ronaldo tot Kökcü, de verontwaardiging is overal. Daar kan ik verontwaardigd over zijn

Het fijne van een korte vakantie was ook om de verontwaardiging op adem te laten komen. Om even afstand te nemen van de wereld van de verontwaardiging. De boosheid om alles en niets, ook doorgedrongen tot de poriën van de sport, normaliter de ideale vluchtheuvel in een wereld vol leed.

Erik ten Hag verwijdert eenmanszaak Ronaldo uit de selectie van Manchester United, omdat die weigerde in te vallen. Terecht besluit, me dunkt. Niemand is groter dan het team. Maar groot dat de verontwaardiging is, het felst verwoord door de briesende Piers Morgan, een Britse verslaggever die tevens voorzitter is van de Ronaldo-fanclub. Hoe deze trainer het in zijn hoofd haalt.

De verontwaardiging ontstijgt de sport zelf. Dat komt ook door de hedendaagse eisen aan de sporter, die maatschappelijk bewogen hoort te zijn en politiek bewust. Activist, eventueel tegen wil en dank. Natuurlijk: het was niet sterk van Orkun Kökcü van Feyenoord om de zogenoemde OneLove-aanvoerdersband te weigeren vorige week, uit geloofsovertuiging. En je kunt je afvragen of hij dan wel een goede aanvoerder is. Maar om dan de hele week zo op de trom te slaan en vrijwel geen begrip te tonen voor zijn standpunt, is het andere uiterste.

Voor velen die voetbal becommentariëren, is het blijkbaar lastig dat Kökcü het geloof erbij haalt, terwijl tal van sporters zich beroepen op geloof, van welke gezindte ze ook zijn. Ajacied Jurriën Timber citeert elke week verzen uit de Bijbel. En religie is nu eenmaal ‘ouderwets’, omdat het ontstaan is in tijden voordat we spraken over rechten van lhbti’ers. Dat botst, dat is een tijdrovend proces. Mag het dan een onsje minder, qua onbegrip voor Kökcü?

En dan die stroom verontwaardiging na het besluit van de regering om toch naar het WK van Qatar te reizen, tegen de wil van de Tweede Kamer. Wees eerlijk: wie had dat niet zien aankomen, in een spel dat op veel hoger niveau plaatsheeft dan de kleedkamer? Houd een onderzoek: deze winter in de kou zitten of gas kopen uit Qatar, en het antwoord is voorspelbaar.

Bijna een jaar geleden was ik op bezoek in de ambassade in Doha. Oorspronkelijk stond ook een ontmoeting met de ambassadeur op het programma, maar die was druk, om samen met de autoriteiten van Qatar een uitweg te zoeken voor al die door Nederland vergeten tolken en andere Afghanen. Ze hadden Nederland geholpen tijdens de missie in Afghanistan en liepen gevaar. Zonder de luchtbrug van Qatar waren ze overgeleverd aan de nukken van de Taliban. In dat hoge spel kun je als regering niet makkelijk zeggen: fijn dat jullie ons toen hebben gered, maar dat WK laten we zitten. Diplomatie werkt niet met verontwaardiging als brandstof, hoe vreselijk dat hele WK ook is.

Ik merk dat ik vooral verontwaardigd ben om die lawine aan verontwaardiging. Kunnen we misschien iets rustiger zijn samen, met meer onderling begrip? Gelukkig dat trainer Arne Slot van Feyenoord snapte waarom Louis van Gaal slechts één Feyenoorder opriep in de voorselectie voor het WK. Echt, het is aanbevelenswaardig, om de verontwaardiging soms even te negeren.