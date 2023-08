Van Roglic tot Evenepoel, de hoofdrolspelers uit de Giro komen elkaar in de Vuelta weer tegen

De Sloveen Primoz Roglic wint de vierde etappe van de Vuelta van 2022 naar Laguardia. Beeld AFP

De 78ste editie van de Vuelta, die zaterdag begint met een ploegentijdrit in de straten van Barcelona, heeft wel iets van een reünie van de hoofdrolspelers in de afgelopen Giro d’Italia.

Vink aan wie er weer van de partij zijn in Spanje: Primoz Roglic, eindwinnaar in Italië, Geraint Thomas, de nummer twee, João Almeida, derde in de eindrangschikking, Remco Evenepoel, die na de negende etappe met de roze trui om de schouders de ronde met covid de Giro verliet. Tel uit eigen land Thymen Arensman maar mee, zesde in de Giro, al zal hij net als in Italië Thomas moeten bijstaan, de kopman bij Ineos.

Op één na hebben de grootste kanshebbers op de eindzege de allerbelangrijkste ronde, de Tour de France, overgeslagen. De winnaar in Frankrijk Jonas Vingegaard, afwezig in de Giro, is in het weerzien de onverwachte gast. Hij wilde het graag weer eens in Spanje proberen. De Deen reed er één keer eerder. In 2020 eindigde hij als 46ste, in dienst van winnaar en ploeggenoot Roglic.

Over de auteur

Rob Gollin schrijft sinds 2016 over sport voor de Volkskrant, vooral over wielrennen. Eerder was hij algemeen verslaggever, kunstverslaggever en correspondent in België.

Dit keer is de rolverdeling anders. Beiden starten als kopman. Jumbo-Visma wil een unieke trilogie bereiken: in één jaar de zege in de drie grote ronden. Op wie de kaarten worden gezet, laat ploegleider Marc Reef in het midden. ‘Ze beginnen samen als leiders aan de koers. Het grote doel is dat een van hen uiteindelijk in de rode trui naar Madrid rijdt.’

Vierde overwinning?

Over de vorm van de Sloveen bestaat weinig twijfel. In het voorjaar won hij alle drie de rittenkoersen waaraan hij deelnam. Hij nam wat rust na de Giro, ging op hoogtestage en zette de reeks vervolgens in augustus verder met winst in de Ronde van Burgos. Vingegaard pakte de training al vrij snel op na de Tour en volgens de ploeg zijn de signalen ‘zeer goed’.

Een verblijf in de bergen als voorbereiding op een grote ronde ontbrak. Het parcours biedt beide renners kansen toe te slaan: zowel korte en steile aankomsten, een specialiteit van Roglic, en lange zware beklimmingen, het domein van Vingegaard, staan op het programma.

Niet uit te sluiten is dat bij gelijke sterkte statistiek en sentiment een rol gaan spelen. Roglic kan na de zeges in 2019, 2020 en 2021 voor de vierde keer de beste zijn. Dat zou hem op gelijke hoogte brengen met recordhouder Roberto Heras (2000, 2003, 2004, 2005).

De Belg Remco Evenepoel donderdag bij de presentatie van de teams in Barcelona. Beeld AFP

Vingegaard zou zijn ploegmaat ook een wederdienst kunnen bewijzen. Hoewel Roglic na een tuimeling gehavend was en uiteindelijk zou uitvallen, speelde hij in de Tour van 2022 nog een belangrijke rol in het kraken van Tadej Pogacar, de grootste rivaal van Vingegaard.

Titelverdediger Evenepoel

Intussen zullen ze vooral moeten kijken naar de concurrentie, naar UAE Team Emirates bijvoorbeeld, met Almeida en het talent Juan Ayuso (20), vorig jaar derde in de Vuelta. Titelverdediger Evenepoel zal ook veel van hun aandacht opeisen. De Vlaming, de nieuwe wereldkampioen tijdrijden, bewees vorig jaar dat hij een grote ronde aankan.

Er was de afgelopen weken veel over hem te doen. De kopman van Soudal Quick-step weet zich al geruime tijd in de belangstelling van Ineos, het rijkste team in het wielrennen. Ploegbaas Patrick Lefevere is bezig zijn ploeg te versterken zodat zijn protegé op meer steun kan rekenen in de grote ronden, waarmee hij een voortijdig vertrek wil voorkomen. Het contract loopt nog tot 2026.

Evenepoels vader, tevens zijn manager, liet onlangs weten dat hij de inspanningen ontoereikend vindt. Lefevere reageerde geprikkeld. De renner zelf vond dat beide heren beter hadden kunnen zwijgen. De selectie in Spanje oogt in elk geval aanzienlijk minder sterk dan die van Jumbo-Visma, met daarin naast de ervaren Nederlanders Wilco Kelderman, Dylan van Baarle en Robert Gesink ook weer plek voor Sepp Kuss, meesterknecht in het hooggebergte.

Roemruchte beklimmingen

De Vuelta van 2023 is zwaar, met 51.807 hoogtemeters, enkele roemruchte beklimmingen en negen aankomsten bergop. Volgende week zaterdag wacht de Xorret de Cati, de gluiperd die zich schuil houdt in het achterland van de Costa Blanca, met een stijgingspercentage tot 25 procent.

In de Pyreneeën begeeft het peloton zich op 8 september op Franse bodem om de Aubisque en de Tourmalet te bedwingen. Klapstuk in de derde week is op woensdag het Beest van Asturië, de Alto de L’Angliru, 12,5 kilometer lang met in het laatste gedeelte stijgingspercentages van 20 procent. De Cueña les Cabres, het geitenpad, gaat zelfs met 23,6 procent omhoog.

De enige Nederlandse winnaar in de acht keer dat de Ronde van Spanje de berg aandeed is Wout Poels. Hij kreeg de etappe van 2011 op zijn naam, nadat Juan José Cobo, die hem vooraf was gegaan, later op dopinggebruik werd betrapt. De Limburger, in de afgelopen Tour nog winnaar van een Alpenrit, is er de komende weken weer bij.