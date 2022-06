Van Rijthoven blijft verbazen en bereikt de derde ronde van Wimbledon

Tim van Rijthoven. Beeld ANP / EPA

Het is de eerste keer sinds 2013 dat een Nederlandse mannelijke tennisser de derde ronde bereikt op het grandslamtoernooi in Londen. Igor Sijsling was negen jaar geleden de laatste die dat voor elkaar wist te krijgen. Sijsling is momenteel de coach van Van Rijthoven. Hij zag aan de rand van baan 4 hoe zijn pupil zijn goede vorm van de laatste weken doorzette.

‘Was dat Igor de laatste Nederlander?’, vraagt Van Rijthoven als het hem tijdens de persconferentie ter oren komt. ‘Grappig, dat wist ik niet. Maar dat ga ik dan nog wel even tegen hem zeggen.’

Van Rijthoven (ATP-104) mocht op de wereldranglijst veel lager staan dan Opelka (ATP-18), op de baan bewees hij meer in zijn mars te hebben dan de 2.11 meter lange Amerikaan. Opelka had moeite om met het goede spel van Van Rijthoven. Het was alweer de vierde speler uit de top-20 van wie de tennisser uit Roosendaal de laatste weken wist te winnen.

Van Rijthoven won ruim twee weken geleden tegen alle verwachtingen in het grastoernooi van Rosmalen. Hij wist onder meer wereldtoppers Taylor Fritz, Felix Auger-Aliassime en Daniil Medvedev te verslaan. Binnen een week veranderde zijn status van een onbekende tennisser in een angstgegner op gras. Het leverde hem een wildcard op voor Wimbledon.

Tot het toernooi in Rosmalen had Van Rijthoven, die sinds 2015 actief is in het profcircuit, nog nooit een wedstrijd op de ATP-tour, het hoogste niveau, gewonnen. Maar tijdens zijn zegetocht op slechts tachtig kilometer van zijn geboorteplaats Roosendaal bewees hij met zijn vernietigde service en technisch volmaakte enkelhandige forehand over meerdere wapens te beschikken op het snelle gras.

Dat bewees hij opnieuw in zijn partij tegen de 24-jarige Opelka, het servicekanon uit Amerika. Omdat ook Van Rijthoven kan vertrouwen op een snoeiharde service was al snel duidelijk dat de eerste confrontatie tussen de twee tennissers er niet een zou worden van de lange rally’s.

Van Rijthoven won maar liefst 90 procent van de punten op zijn eerste service. Reilly, de mondiale nummer 18, had iets minder succes op zijn eerste service: 79 procent. Van Rijthoven wist Reilly in de eerste set een keer te breken. Het zou later de enige breek blijken in de partij die meer dan drie uur duurde. ‘Ik vond het een hele prestatie ik hem wist te breken in de eerste set.’

Na de eerste set werd het een duel van de tiebreaks. Van Rijthoven kreeg in de tiebreak van de tweede set twee setpunten, maar wist die niet te verzilveren. Opelka benutte zijn kans wel en toverde een fraaie backhand lob uit zijn racket op het moment dat het moest. ‘Ik baalde twee seconden, maar toen ik op mijn stoel zat, zei ik tegen mezelf: het is 1-1 in sets, nu gaan we beginnen.’

Van Rijthoven liet zich niet van de wijs brengen en speelde sterk, zoals hij in Rosmalen ook onverschrokken bleef op belangrijke punten. Beide spelers behielden hun servicebeurten, maar nu was Van Rijthoven het scherpst in de tiebreaks.

Van Rijthoven neemt het vrijdag in de derde ronde op tegen Nikoloz Basilashvili, de Georgische nummer 26 van de wereld.