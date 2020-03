Van Rijsselberghe stopt met windsurfen, Badloe neemt de kroon over

Badloe passeert zaterdag in het Australische Sorrento de finish en is wereldkampioen. Beeld Caitlin Baxter/rsxclass.org

De eer om de Nederlandse vlag op de Japanse zee te verdedigen is deze keer aan de zes jaar jongere Kiran Badloe, qua stijl en aanpak een kopie van de Texelse beachboy. Badloe, verliefd geworden op de surfplank in zijn jeugdjaren op het eiland Bonaire, moest om Van Rijsselberghe af te lossen wereldkampioen worden. Dat deed hij in de baai van Port Phillip bij Melbourne, voor de tweede achtereenvolgende keer.

Badloe begon na de verloren wereldtitelstrijd van 2018 in het Kattegat bij Aarhus zijn teamgenoot Van Rijsselberghe langzaamaan te overvleugelen. Hij werd in 2019 Europees kampioen op Mallorca, om later dat jaar op het Gardameer in Noord-Italië ook wereldkampioen te worden.

Daar kwam de door de windsurfers zelf bedachte kwalificatiereeks tot een voorlopig gelijkspel. In beide WK’s was er sprake van een een-twee van de Nederlanders. Zaterdag in Sorrento, bij Melbourne, was dat weer zo ver. Nu voor de tweede maal in het voordeel van Badloe, die zijn baard voor de helft had afgeschoren. ‘Dat is mijn winnende look. De ene kant fun, de andere kant serieus. Die gaan hand in hand en die zorgen voor dit resultaat.’

Trots op elkaar

Badloe en Van Rijsselberghe omhelsden elkaar na de race op de rubberboot van coach Aaron McIntosh. Wat ze daar zeiden? Badloe: ‘Daar wordt gezegd dat we ongelooflijk trots op elkaar zijn. Dat we dit weer hebben geflikt. Dat we voor het derde jaar op rij samen dominant zijn in deze klasse, er komt niemand aan te pas.’

Het WK in Australië, een vijfdaagse, viel in de eerste drie dagen volkomen in de plooi voor Badloe. Van Rijsselberghe worstelde en kwam maar niet los van de muizenissen in zijn hoofd. De vrije geest van voorheen, altijd zijn opmerkelijke kracht in stressvolle omstandigheden, was ver te zoeken.

Badloe, de man in vorm, kreeg harde wind en soms vlagerige wind. ‘Vooral op dag twee waaide het ongelooflijk hard. Dat is in mijn voordeel. En als de wind instabiel wordt, ben ik het best in staat dat aan elkaar te knutselen.’

Op dag vier leek de strijd beslist, toen Van Rijsselberghe voor de derde keer ver buiten de top-10 van het veld bleef. Maar na de veertiende plaats, die hem ogenschijnlijk kansloos maakt,e schudde Van Rijsselberghe alle druk van verwachtingen van zich af en voer naar een zege, een tweede plaats en nog eens een overwinning, in de dubbel tellende finale van zaterdag, de medaillerace.

Het was de dag dat de eindzege van Badloe zowaar nog in gevaar kwam. Hij raakte bij de start, met tien planken, wat opgesloten. Bij de eerste bovenboei zag hij dat Van Rijsselberghe die als eerste rondde. Zelf lag hij zeven plaatsen achter, in een race waar hij maximaal vier plaatsen achter zijn concurrent mocht eindigen.

‘Gelukkig kreeg ik niet de paniek in het hoofd. Ik kon dat goed onder controle houden. Daarna was het alleen maar denken aan mensen inhalen’, zo becommentarieerde Badloe vanuit Sorrento zijn terugkeer naar de veilige vijfde plaats, de daarbij horen wereldtitel en het eindelijk veiliggestelde olympische ticket voor Tokio 2020.

Kleine marge

Badloe, kind van een Surinaamse vader en een Nederlandse moeder, werd wereldkampioen op basis van het beste gemiddelde over vijf dagen. De marge was kleiner dan ooit. In 2018 won Van Rijsselberghe de titel met 58-85; een jaar later was het 34-41 voor Badloe. Sorrento 2020 werd het 37-39.

Badloe zei op zijn nuchterste toon dat zo’n WK, met drie races per dag, qua zeilen niet zwaarder is dan een dag trainen met zijn team. Daarin geven hij en Van Rijsselberghe de toon aan, opgejaagd door een gretige nieuwkomer als Sil Hoekstra. ‘Het gaat erom topprestaties te leveren op training’, was het recept voor de wereldtitel. Constant zijn is het andere geheim. ‘Je kan de titel niet in één dag winnen. Je moet er elke dag staan.’

Vanaf nu is Badloe de onbetwiste kopman. Hij rekent op ondersteuning van Van Rijsselberghe maar die gaat, nar eigen zeggen, geen meter meer in competitie varen met de gedateerde RS:X. Pas in juni zal Badloe zich in Japan melden, voor een trainingskamp in Enoshima. Mogelijk met sparringpartner Van Rijsselberghe.

Op het zeilwater van die Japanse stad werd het WK RS:X van 2017 gehouden. Van Rijsselberghe, toen nog dubbend over zijn toekomst, werd daar achtste, Badloe zelfs elfde. Hij was in een zee-egel gestapt. ‘Zullen we het daar maar niet meer over hebben. In 2018 heb ik in datzelfde Enoshima de World Cup gewonnen. Laten we ons daar op focussen’, laat hij lachend weten via een telefoonlijn.

Het succes werd gevierd, met een huldiging, plus confetti. Kiran Badloe kreeg daarbij gezelschap van Lilian de Geus, ook uit Almere, ook wereldkampioen in de RS:X-klasse, een plank die na Tokio naar het museum verhuist. ‘Misschien maak ik er wel een bank van’, aldus Badloe.