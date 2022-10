Van provocateur tot prima donna: Karim Benzema telt weer mee

Geëmotioneerd spreekt Karim Benzema de zaal toe nadat hij in Parijs de Gouden Bal in ontvangst heeft genomen, als beste voetballer van het seizoen 2021-2022. Beeld ANP / EPA

Lang was er maar één plek waar de kersverse Gouden Bal-winnaar Karim Benzema (34) nog werd gepruimd. Dat was in de wijk Terraillon in Bron, een voorstadje van Lyon, waar de Real Madrid-spits opgroeide en nog steeds soms spontaan langskomt om shirtjes uit te delen en te voetballen met de jeugd, waarvan het merendeel net als hijzelf van Noord-Afrikaanse komaf is.

De Volkskrant liep er rond in 2016 ten tijde van het EK in Frankrijk. Benzema ontbrak in de Franse nationale ploeg nadat hij was beschuldigd van betrokkenheid bij de afpersing van een ploeggenoot. De spits zelf zinspeelde op racisme als reden voor zijn langdurige absentie.

In Terraillon, in een decor van vervallen blokflats, satellietschotels, marktkraampjes, pleintjes vol graffiti en keurige voetbalveldjes, geloofden ze Benzema op zijn woord, zo bleek na een rondvraag. Hij was met afstand de beste Franse spits, had net weer de Champions League gewonnen met Real Madrid, meldde een marktkoopman die de familie Benzema goed kende. ‘Maar ja, ze moeten geen jongens uit de Maghreb in de Franse ploeg.’

Etterbak en provocateur

Elders in Frankrijk dachten ze over het algemeen heel anders over Benzema. Daar vonden ze hem een etterbak, een provocateur, een aansteller. Daar stonden ze achter bondscoach Didier Deschamps die hem weerde uit de nationale ploeg. Zonder de banneling werd de finale gehaald op dat EK in 2016 en twee jaar later zelfs de wereldtitel gewonnen.

K9, zoals zijn bijnaam luidt, werd ook elders op de wereld lang matig gewaardeerd. Een ‘overschatte spits’, noemde Gary Lineker, zelf oud-spits en invloedrijk presentator, hem. Dat was tegen het zere been van Zinédine Zidane, Benzema’s landgenoot en (ex-)trainer bij Real Madrid. ‘Een schande. Nee, hij is geen pure nummer 9. Ik zou hem willen omschrijven als een totale voetballer. Voor mensen die van voetbal houden is hij een geschenk.’

Lang opereerde Benzema in de schaduw van Cristiano Ronaldo, met wie hij gelijktijdig naar Madrid kwam. Dat was in de zomer van 2009 toen vier Nederlanders moesten vertrekken bij Real. Naast Ronaldo kwamen ook Kaká en Xabi Alonso. Over Benzema bestonden direct twijfels. Hij was pas 21, kwam van Olympique Lyon, waar zeker in zijn laatste seizoenen veel om de spits met het mokerharde schot draaide. Zou hij wel passen tussen Ronaldo en Kaká, met Higuaín als concurrent?

Portugees fenomeen

Toch stond Benzema er meestal in, ook al kwam hij in een seizoen soms maar tot vijf competitiedoelpunten (2017-2018). Hij schiep ruimte voor het Portugese fenomeen, leverde de bal vaak bij hem in, liet strafschoppen en vrije trappen aan hem over. ‘Er was een man die twee of drie keer zoveel scoorde,’ vertelde Benzema in een interview twee jaar geleden. ‘Ik ben een voetballer, dus ik zei tegen mezelf: geen zorgen, ik laat het idee om doelpunten te maken achter me om te doen wat ik moet doen. Ik veranderde de manier waarop ik speelde om met hem te spelen.’

Benzema won al vier Champions Leagues en twee Spaanse landstitels (en daarvoor bij Lyon ook nog vier Franse landstitels) voordat hij echt ontbrandde. Na het vertrek van Ronaldo in 2018 werd niet Gareth Bale maar dat andere lid van de BBC-aanval de man om wie alles draaide voorin, die de honneurs qua goals waarnam, die ook fitter en geconcentreerder dan ooit oogde. Zijn uitstekende vorm leidde tot een vredesgesprek met Deschamps en een rentree in het Franse elftal vorig jaar.

Beste seizoen

Maar toen moest zijn beste seizoen nog komen. Dat was dat van 2021-2022 toen hij 27 keer doel trof in de door Real gewonnen Spaanse competitie en 15 in de gewonnen Champions League, waaronder drie tegen Paris Saint-Germain, vier tegen Chelsea en drie tegen Manchester City. Benzema oogde tijdens die heroïsche gevechten in de knock-outfase soms letterlijk gesloopt met zijn hand in het verband en veelvuldig grimassend en grijpend naar zijn buik, maar bleef altijd aanspeelbaar en was telkens opnieuw beslissend. Zelden drukte een speler zo nadrukkelijk zijn stempel op een Champions League-seizoen.

Zelden was een uitreiking van de Gouden Bal daarom zo voorspelbaar. Benzema, met baard en bril, kreeg de trofee uit handen van Zidane, de laatste Fransman die de felbegeerde prijs won in 1998. ‘Het winnen van deze trofee zat altijd in mijn achterhoofd, maar wat echt is veranderd sinds ik dertiger ben is de ambitie,’ verklaarde Benzema. ‘Toen ik 21, 22 was, was dat heel anders. Ambitie betekent harder werken en een leider zijn voor mijn team.’