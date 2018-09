Van Poppel ruikt kans, maar ploeg geeft niet thuis

Danny van Poppel (LottoNL-Jumbo) in actie tijdens de negende etappe van de Spaanse Vuelta. Foto Belga Photo

‘Wielrennen is geen wiskunde’, is de nuchtere beschouwing van Tom Leezer (Lotto-Jumbo) direct na de finish van de achttiende etappe in de Vuelta. Leezer is de lead-out van Lotto-Jumbo. Hij moest sprinter Danny van Poppel zo goed mogelijk afzetten in de laatste honderd meter. Er kwam alleen geen sprint. Jelle Wallays en Sven Erik ­Bystrøm bleven na een etappe van 186 kilometer een jagend peloton net een paar meter voor. De Belg Wallays won de donderdagetappe, Van Poppel werd zesde.

Leezer: ‘Halverwege de rit had het peloton nog anderhalve minuut achterstand op de kopgroep. Dat wordt normaal gesproken wel dichtgereden. Petje af voor de mannen die wegblijven. Of we als ploeg wel genoeg werk hebben gedaan om het gat dicht te rijden? Ik denk het wel.’

Daar dacht Van Poppel anders over. Met zichtbare tegenzin stapt hij een half uurtje na de etappe uit de teambus van Lotto-Jumbo. Hij is nog snel even onder de douche gesprongen om af te koelen. Pas de laatste honderd meter kreeg hij in de gaten dat de twee koplopers het gingen redden tot de streep. De teleurstelling is af te lezen aan zijn gezicht. ‘Ik zeg het niet vaak, maar ik denk dat ik vandaag echt een van de sterksten was.’

Van Poppel had weinig zin om nog vooruit te blikken naar de laatste etappe in Madrid zondag. Dan zijn er opnieuw kansen voor sprinters. ‘De aankomst daar is vlak. Andere sprinters zijn sneller dan ik. Dus met die etappe ben ik echt niet bezig. Nee, dit was mijn beste kans.’

Na een paar vragen draait hij resoluut om. De ogen naar de grond. In twee stappen is hij terug de bus in. Zijn terugkeer in de Vuelta heeft niet gebracht wat hij er van hoopte: een herhaling van de Vuelta van 2015, toen Van Poppel een etappe won.

Hij wil graag laten zien dat hij nog steeds een etappe kan winnen. De verwachtingen inlossen. De finish lag in 2015 net als donderdag op de Avenida Prat de la Riba in Lleida. De pas 22-jarige Van Poppel won de rit toen voor onder anderen John Degenkolb. Het is nog steeds de grootste overwinning uit zijn carrière.

Alles mag, niets moet

Van Poppel is sinds de etappezege veel veranderd, zei hij vooraf bij de start. De afgelopen twee seizoenen reed hij bij Sky, waar hij aan zijn lot over werd gelaten. Over zijn tijd bij Sky zei hij: ‘Dan stuurden ze me naar een wedstrijd en zeiden ze: ‘Prima als je tiende wordt.’ Alles mocht, niet moest.’

Hij besloot zijn contract niet te verlengen om bij Lotto-Jumbo te gaan rijden. Daar kreeg hij de garantie dat hij in de grote rondes voor etappezeges mocht gaan rijden. ‘Ik heb mijn plek gevonden binnen een ploeg. Ik durf de leiding te nemen en me uit te spreken als het niet goed gaat. Dat was de afgelopen jaren wel anders.’

Ook fysiek heeft hij stappen gemaakt. Voordat hij bij Lotto-Jumbo reed, deed hij geen specifieke sprinttrainingen. In de jeugd won hij vaak op talent. Dylan Groenewegen, die afgelopen Tour de France twee etappes won, werd gek van Van Poppel, die vroeger vrijwel altijd sneller was in de laatste meters. Nu hebben ze dezelfde trainer.

Het talent heeft Danny van vader Jean-Paul van Poppel, een van de succesvolste Nederlandse sprinters ooit. Hij won etappes in alle drie de grote rondes. In de Vuelta won hij begin ­jaren negentig maar liefst negen keer. Broer Boy rijdt bij Trek.

Ploegleider Grischa Niermann deelt in de teleurstelling van Van Poppel. ‘We reden echt voor Danny. Maar de ploeg heeft zich misrekend’, moet Niermann toegeven. Hij steekt de hand in eigen boezem. ‘Ik ben hier niet blij mee. Als coach heb ik het verkeerd ingeschat. We hadden eerder mee moeten rijden om het gat te dichten. Want we wilden echt voor een sprint gaan met Danny. Maar ja, je kunt Stevie ook niet aan zijn lot overlaten. Sommige renners moesten bij hem blijven.’

Stevie is Steven Kruijswijk, de kopman van Lotto-Jumbo, die vijfde staat in het algemeen klassement. Hij hoopt het podium te halen door tijd te winnen in de twee zware bergetappes in Andorra die op het programma staan voor vrijdag en zaterdag. De Nederlandse ploeg moest dus kiezen: of de krachten enigszins sparen en Kruijswijk in de slotfase uit de wind houden, of alles voor Van Poppel en de ploeg op kop van het peloton zetten. Het werd een beetje van beide. Niermann: ‘Dat was niet genoeg.’