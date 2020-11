Van Playstation naar het voetbalveld in de regen

Davy Klaassen tijdens de wedstrijd tegen het Deense Midtjylland. Beeld BSR Agency



Middenvelder Klaassen mocht eerst niet spelen in de Champions League tegen Midtjylland, vanwege een positieve coronatest. ‘Het gaat niet meer gebeuren’, dacht hij, met de controller losjes in de hand, voor wat afleiding in virtueel voetbal. Tot dus de telefoon ging. Nieuws: het ging dus wel gebeuren. Het echte spel lonkte. Gras, een regenbui. Snel voetbalspullen pakken, op naar Schiphol, vliegen naar Billund, in Jutland, met een klein vliegtuigje, met ook reservedoelman Maarten Stekelenburg aan boord. Middenvelder Klaassen had weer een nieuwe test gedaan. Die was negatief.

Niet eens gaat hij eerst naar het hotel na aankomst in Herning. Geen tijd voor. Hup, een busje in, meteen naar het stadion. Hij arriveert zelfs vijf minuten eerder dan de spelersbus. De bespreking heeft hij gemist. Hij weet niet zo heel veel van de tegenstander, de Deense kampioen Midtjylland.

Geen probleem. De techniek staat voor niets. De wedstrijdbespreking is naar zijn telefoon gestuurd. Hij kan best spelen, vanaf het begin. Maar trainer Erik ten Hag zet hem op de bank. ‘Ik was er klaar voor, maar hij neemt de beslissing.’ Ten Hag: ‘Ik wist niet eens zeker of hij op tijd zou zijn.’

Invalbeurt na rust

Tijdens de rondo van de reserves is Klaassen vrolijk, speels en actief. Hij kan zo invallen. Na een rommelige eerste helft is zijn tijd gekomen. Hij valt in voor Jurgen Ekkelenkamp, om meer evenwicht op het middenveld te brengen. Dat lukt aardig. Ajax consolideert de voorsprong uit de eerste helft en wint (1-2), in een verder zeer matige vertoning.

‘Ik weet niet wat het probleem was’, zegt Klaassen na afloop over de test. ‘Ik was in elk geval nooit ziek en ik voel me geweldig.’ Hij snapt er niets van. Hij zal woensdag, terug in Amsterdam, eens uitleg vragen aan de clubdokter. Het is apart, maar nu de wedstrijd is gewonnen, kan hij er wel om lachen. ‘Ik ben nog nooit in zo’n situatie geweest, maar we moeten het nemen zoals het komt. Het kan iedereen overkomen. Het is misschien niet helemaal fair, maar zo is het.’ Vorige week liet PSV verdediger Jordan Teze op de dag van de wedstrijd invliegen. Ook PSV won met 2-1, op Cyprus tegen Omonia Nicosia.

Ten Hag wil ook meer informatie. ‘Wij voetballen nog steeds, en het is heel belangrijk dat het voetbal doorgaat. Maar als spelers naar alle waarschijnlijkheid valse resultaten van testen krijgen, wordt het moeilijk om te managen.’ Net als directeur Edwin van der Sar rept hij nog over de absentie van aanvaller Antony, twee weken geleden tegen Liverpool. Ook door corona, zo geven ze nu wel toe. Is dat dan terecht geweest? Ten Hag: ‘Een verkeerde uitslag is moeilijk te accepteren. In de Champions League moet alles kloppen.’

