Van Persie verpest Advocaats 22ste debuut

FC Utrecht Coach Dick Advocaat schuilt voor de regen voor aanvang van de wedstrijd in de spelerstunnel van de kuip. Foto Jiri Buller

Op de plek waar Dick Advocaat als adviseur de carrière van trainer Giovanni van Bronckhorst redde, begint de 70-jarige Hagenaar zondag aan zijn zoveelste laatste klus als trainer. Met FC Utrecht verliest hij in de Kuip van Feyenoord. Een late treffer van Robin van Persie verpest de rentree van de voormalig trainer van onder meer PSV, Zenit St.-Petersburg en het Nederlands elftal.

Advocaat had eigenlijk al afscheid genomen als trainer in het betaald voetbal. Door de degradatie met Sparta leek er vorig seizoen een vervelend einde te komen aan zijn rijke carrière. Tot Utrecht-eigenaar Frans van Seumeren anderhalve week geleden aan de telefoon hing. Of hij Utrecht na het ontslag van Jean-Paul de Jong bij de hand wilde nemen de rest van het seizoen?

Balverlies

Dus gaat Advocaat deze druilerige zondag in de Kuip weer ouderwets te keer langs de lijn. Na negen minuten stormt hij voor het eerst de dug-out uit als aanvaller Gyrano Kerk twee keer simpel balverlies lijdt. Niet veel later windt hij zich met wilde handgebaren op over een scheidsrechterlijke beslissing. Het vuur in Advocaat is nog lang niet gedoofd.

‘Ik heb een heel vervelend gevoel overgehouden aan de degradatie met Sparta. Maar ook als we erin waren gebleven, had ik dit waarschijnlijk wel gedaan’, zegt Advocaat na zijn eerste wedstrijd als trainer van Utrecht, zijn 22ste werkgever. ‘Ik heb altijd gezegd: als er iets leuks komt wat aan te rijden is, dan sta ik daar nog voor open.’

Voor het duel met Feyenoord heeft hij de boel flink omgegooid. Waar Utrecht de laatste jaren – onder leiding van Erik ten Hag en Jean-Paul de Jong – steevast in een 4-4-2-formatie speelde, kiest Advocaat voor een tactiek met drie aanvallers. Volgens hem bepalen de kwaliteiten van zijn spelers het systeem en niet andersom.

Robin van Persie haalt tevergeefs uit. De bal zal door de keeper van richting worden verandert. Foto Jiri Buller

Die kwaliteiten kwamen er in de eerste wedstrijden van het seizoen niet uit. De ambitieuze subtopper, die mikt op een topvijfnotering, leed onder meer puntverlies tegen VVV (1-1), Fortuna (1-1) en Emmen (1-2), resulterend in een teleurstellende veertiende plek op ranglijst.

Maximale eisen

‘Advocaat weet als geen ander wat een aangeslagen groep nodig heeft’, zegt aanvoerder Willem Janssen. ‘Hij kan je op een of andere manier prikkelen door heel direct te zijn. Reken maar dat hij ons heeft aangesproken over de wedstrijd tegen Emmen. Hij eist het maximale van iedereen en houdt van duidelijkheid.’

Die duidelijkheid ontbreekt in de eerste helft tegen Feyenoord. Vanaf de zijlijn moet Advocaat toezien hoe Utrecht geen grip krijgt op het spel van de Rotterdammers. Vooral de tandem Steven Berghuis-Van Persie stookt voortdurend onrust in de Utrecht-verdediging.

Zonder geweldig te spelen, creëert de thuisploeg in de eerste helft een handvol kansen. Enkele positiewisselingen aan Feyenoordzijde brengen de organisatie van Utrecht al in de war. Van Persie kopt in kansrijke positie net over, terwijl Berghuis schuin voor doelman David Jensen de bal niet in het doel krijgt. Bij Utrecht kijken sommige spelers elkaar vragend aan.

Janssen: ‘We hebben altijd in de zone verdedigd, maar Advocaat wil dat we meer onze man volgen. Dat ging in de eerste helft niet goed. Daar heeft hij in de rust op gehamerd.’

Plots neemt Utrecht in de tweede helft het heft in handen. Advocaat: ‘Feyenoord werd onzorgvuldiger omdat wij veel meer druk zetten vanuit het middenveld en op onze directe tegenstander.’ Na een uur spelen krijgt Joris van Overeem de grootste kans. De middenvelder verprutst die knullig door de bal breed te leggen in plaats van zelf te schieten. ‘De laatste pass was een aantal keer niet goed’, concludeert Advocaat.

Giovanni van Bronckhorst zoek na afloop coach Dick Advocaat op. Foto Jiri Buller

Wederopstanding

Een paar minuten voor tijd ziet hij zijn debuut als coach van Utrecht verpest worden als Van Persie uit een voorzet van Jeremiah St. Juste raakt kopt. Het doelpunt benadrukt eens te meer dat Advocaat nog veel werk te verzetten heeft. Hoewel de wederopstanding in de tweede helft vertrouwen geeft, oogt Utrecht grote delen van de wedstrijd onwennig.

Dus verliest Advocaat bij de rentree in de eredivisie op de plek waar hij in 2016 al eens als redder moest optreden. Na zeven nederlagen op rij werd Advocaat als adviseur van Van Bronckhorst aangesteld in Rotterdam. Feyenoord verloor dat seizoen geen wedstrijd meer.

In Utrecht hopen ze op eenzelfde effect. Opnieuw moet Advocaat een dolend team aan de praat zien te krijgen. Advocaat, vol goede moed: ‘In de tweede helft hebben we laten zien dat we het kunnen.’