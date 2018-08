Van Persie staat de pers vrolijk te woord na zege tegen Excelsior: ‘We hadden nog meer grote kansen, terwijl Excelsior het ons niet makkelijk maakte’

Robin van Persie scoort 1-0. Links Herve Matthys en Jurgen Mattheij. Foto Guus Dubbelman / De Volkskrant

Robin van Persie spreekt zondagavond met opgewekt gemoed met de Volkskrant, bijna anderhalf uur na het gewonnen duel met Excelsior (3-0). Na tal van plichtplegingen schreeuwt het lichaam van de 35-jarige Feyenoord-aanvoerder om een magnesiumbad of wat knedende handen ter verlichting van de gepijnigde spieren na negentig minuten voetbal, maar hij neemt toch uitgebreid de tijd.

Licht euforisch begroet hij de eerste zege van het seizoen, thuis tegen het bescheiden Excelsior dat de eerste grote kans krijgt, maar steeds minder te vertellen heeft. De drie doelpunten zijn de hoogtepunten. Van Persie zelf opent het bal na een slimme loopactie die op waarde wordt geschat door collega Larsson.

De 2-0 van invaller St. Juste na een lange reeks combinaties zet de aanvoerder zelf op. Ook onder de assist voor de 3-0, een kunstzinnig hakje van verdediger Van der Heijden, plaatst de grijzende spits zijn handtekening.

‘Het is weer rustig’, meent coach Van Bronckhorst na afloop. Feyenoord heeft een regelrechte rampweek achter de kiezen met uitschakeling in de voorronde van de Europa League tegen de Slowaakse subtopper Trencin (totaalcijfers 1-5), verlies bij promovendus De Graafschap (2-0) en twee getalenteerde spelers, Boëtius en Amrabat, die op weg zijn naar de uitgang. Niet alle wolken lijken verdreven met de zege op de stadgenoot.

Opjutten

Feyenoord kent in Van Persie een onophoudelijk stralende zon. Hij hapte tegen Excelsior soms naar adem, greep in de laatste tien minuten naar hamstrings en lies, grimaste steeds vaker, maar bleef actief, ook in het opjutten van het publiek. Trots: ‘Het was mijn derde wedstrijd in een week. Dat was lang geleden.’

Hij wilde juist deze week graag veel spelen. ‘Het is een pittige tijd geweest. Nu moet je niet afhaken, maar de pijn verbijten. Dat deed trouwens iedereen. In de groep was het heel positief, met elkaar, met de staf. De trainer staat heel erg open voor de groep. Dat is uniek in de voetballerij, hoor. Iedereen kan zijn zegje doen, je ziet ook dat jonge jongens nu durven te spreken, dat is heel positief.’

Veel fans en media zijn vooralsnog sceptischer. Van Persie staat er tolerant tegenover. ‘Iedereen mag kritisch zijn, een mening hebben. Ik stoor me daar niet aan.’

Dat het team uit elkaar valt, ontkent hij. ‘Wat er nu gebeurt, zie je bij elk team. In de voorbereiding is iedereen leuk en gezellig, maar als het om het echie gaat, wordt het anders. Je bent ook met je eigen carrière bezig. Het mooiste is een balans, want straks heb je ook nummer 18 en 19 keihard nodig. Ik laat ze (Boëtius en Amrabat, red.) niet vallen. Het zijn heel getalenteerde jongens.’

Sowieso is hij razend enthousiast over de potentie van het team. Trainingen schat hij in op het niveau van z’n ex-clubs Arsenal en Manchester United. Maar waar blijft de structurele, speltechnische progressie op wedstrijddagen?

Scherp: ‘Je moet het ook wíllen zien. Kijk naar de goals vandaag; dat is toch een heel erg hoog niveau? We hadden nog meer grote kansen, terwijl Excelsior het ons niet makkelijk maakte.’

Marathon

Een kritische noot kraken ze bij Feyenoord ook gerust, laat hij er direct opvolgen. ‘Ik begrijp dat mensen lacherig doen over mijn positiviteit. Maar wat verwachten ze dan? Dat ik heel erg negatief ga zijn naar buiten? Want dan ben ik wel een goede leider? Ben ik het helemaal niet mee eens. Afzeiken werkt niet, vind ik. Juist niet voor de lange termijn. Een seizoen is een marathon, alle stukjes moeten samenvallen.’

En dan? Is Feyenoord een serieuze titelkandidaat? ‘Ajax en PSV hebben meer geld. Maar dat vind ik geen reden. Het is ons doel om mee te doen. Als wij elke week open en eerlijk naar elkaar zijn en naar buiten toe positief blijven dan kan het nog verder groeien.’

Glimlachend: ‘Weet je, een prijs omhoog houden duurt drie seconden. Het proces naar zo’n prijs is eigenlijk de mooiste prijs. Zeker als het een beetje moeilijk gaat. Dan smaakt het extra lekker.’