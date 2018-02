Van Persie scoort eerste treffer in erbarmelijk slechte wedstrijd tegen Groningen (3-0)

Alsof Feyenoord alleen nog leeft voor het bekertoernooi sleept de regerend kampioen zich doelloos door de competitie. Het seizoen moet worden gered met een troostprijs, want de KNVB-beker is niet langer een vrijkaart voor de groepsfase van de Europa League. De eruptie in het bekerduel met PSV werd gevolgd door een zielloze vertoning bij VVV, waardoor de beschamende achterstand op PSV nu 19 punten is.



Feyenoord heeft niet alleen al meer verliespunten dan in het gehele, vorige seizoen, het krediet van coach Giovanni van Bronckhorst is in ijltempo afgebrokkeld. In zijn eerste seizoen werd hij nog gered door souffleur Dick Advocaat, en de landstitel bezorgde ook de voormalige linksback eeuwige roem. Nu lijkt ook Van Bronckhorst overmand door twijfels en wordt zijn wisselbeleid betwist.