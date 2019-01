Van Persie leidt Feyenoord naar overtuigende zege op Ajax: 6-2

Het leek een ongelijke strijd tussen Matthijs de Ligt en Robin van Persie, zondagmiddag in de Kuip. De 19-jarige defensieleider van Ajax en basisspeler van Oranje is inzet van een fel gevecht tussen de Europese topclubs Bayern München, Juventus, Paris Saint-Germain en Manchester City. Internationale topspitsen schrobde hij eerder dit seizoen weg als verse moddersporen op een parketvloer.

De gloriedagen van de 35-jarige Feyenoord-spits Van Persie liggen feitelijk al 3,5 jaar achter hem. Hij heeft nog steeds zijn gouden touch, maar vecht tegen zijn tanende fysiek, is soms lang onzichtbaar in wedstrijden en ziet spelers om zich heen vertrouwen krijgen en het weer net zo makkelijk verliezen. In de eerste Klassieker in de Arena had Van Persie niets in te brengen en verdween hij al in de rust van het toneel.

Destijds werd het 3-0 voor Ajax, gisteren 6-2 voor Feyenoord. De strijd tussen De Ligt en Van Persie symboliseerde de omkering het sterkst. Van Persie had een aandeel in allevier de doelpunten die hij meemaakte voordat hij gewisseld werd in de 68ste minuut onder een oorverdovend applaus. Tweemaal leidde hij op basis van geduld, techniek en inzicht een doelpunt in. Tweemaal scoorde hij zelf door daar te staan waar De Ligt & co hem niet verwachtten en klinisch af te ronden.

‘Geen team’

De Ligt wist na afloop dat ‘de verdediging’ de schuld zou krijgen, ook al werd die aardig aan zijn lot overgelaten door de andere linies. De tiener nam die schuld als de man die hij allang is. ‘Niemand heeft vandaag de bereidheid gehad om te laten zien dat je Ajax bent. We waren geen team, liepen niet mee en verdedigden niet scherp. Dat is een schande.’

Ajax had de wedstrijd in beginsel onder controle, maar steeds vaker kroop de oude vos Van Persie uit de achterzak van het vroegrijpe toptalent De Ligt. ‘Ik ging een beetje scannen en daarna zoeken waar het meest te halen valt,’ vertelde Van Persie na afloop. ‘De Ligt is een beer van een gozer, van de tien duels wint hij meer dan zes keer van me. Dus moet ik er een beetje omheen gaan bewegen, meer vanuit de combinatie spelen. Dan weer diepgaan, dan weer zelf mensen wegsturen. Dat is het spel.’

Genoten

Het ging hem wonderbaarlijk goed af in zijn derde wedstrijd in acht dagen. Feyenoord schoot van slecht (3-1- verlies bij PEC) naar redelijk (late 4-1- winst op Fortuna) naar geweldig (6-2- winst op Ajax). Van Persie scoorde eenmaal tegen PEC en tweemaal tegen Fortuna en Ajax.

‘Soms valt alles goed,’ bleef hij er bescheiden onder. ‘Ik heb vooral genoten van het samenspel vandaag. Prachtige goals van pure kwaliteit, diepgang, elkaar de ballen gunnen, voor elkaar werken.’

Eerder dit seizoen voorspelde Van Persie al dat Feyenoord tot veel meer in staat is dan het meestal laat zien. Tot Barcelona-achtig voetbal zelfs. ‘Ha, ik moet eerlijk zeggen dat ik er af en toe een scheppie bovenop deed om sommige mensen te plagen. Maar ik meende het in de kern wel. Berghuis is toch een topspeler? En Toornstra vind ik echt een held. Hij werkt hard, heeft de goede spirit, maar ook pure kwaliteit. Iedereen was top vandaag.’

Robin van Persie schiet de 4-2 erin. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Feyenoord was begin december tegen PSV ook een uur lang ‘top’. Het won met 2-1. Daarna kwam de klad er weer in. Van Persie: ‘Onverklaarbaar. Misschien liggen topploegen ons beter, omdat we dan meer ruimte krijgen. Het is lastig als tegenstanders zich met tien man ingraven, maar kom op, wij zijn Feyenoord, wij moeten daar doorheen kunnen spelen. Wij moeten nu doorpakken.’

Het was voor Van Persie de laatste Klassieker in competitieverband, in de de strijd om de KNVB-beker volgt er volgende maand nog eentje (halve finale). Nee, hij valt niet over te halen om nog een jaar door te gaan, hoe ver hij ook boven zijn ploeggenoten uitsteekt en hoe hard ze hem nog nodig blijken te hebben.

‘Ik ben al een jaar extra doorgegaan. Ik wil er het maximale uithalen. Genieten.’

Dat doet hij van alles. Van zijn kinderen op de tribune tot het spreekkoor ‘ouwe lul’ van de ADO Den Haag-fans. Hij weet al wat hij het meest zal missen als hij volgend seizoen ontbreekt. ‘De aanloop naar zo’n topwedstrijd. Op je slaap en je eten letten, elk procentje proberen te pakken. Je voelt aan je lichaam dat het langzaam scherper wordt. Verslavend gevoel.’

Van Persie, die voor het eerst als eerste elftalspeler van Feyenoord van Ajax won, waakt ervoor mee te gaan in de stelling dat de Ajax-defensie plotseling lek oogt met tien goals tegen in twee duels. De Ligt is nog steeds ‘geweldig’, meent de aanvaller, met elf jaar Premier League-ervaring en vier eindtoernooien op zak een man met enig recht van spreken.