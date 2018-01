Van Persie is terug, maar kan voor Feyenoord niet het verschil maken: 1-1 tegen FC Utrecht

Over de grond uitverdedigen

Mooi was daarna de consternatie bij de mensen in het stadion bij elke beweging van de donkerharige spelers in de Feyenoord-dug-out.



'Is dat hem al?'



'Nee, shit, dat is Kevin Diks.'



Pas in de 65e minuut ging hij daadwerkelijk warmlopen. Verstandig wellicht ondanks het stroeve spel van zijn nieuwe ploeg, want het veld vertoonde gelijkenissen met een toendra, waarop het al een kunst was om heel te blijven, zo bewees Utrecht-back Van der Meer al snel.



Over de grond uitverdedigen was eveneens riskant. Feyenoordverdediger Van Beek verslikte zich rap, maar Kerk kon toen nog niet profiteren. Dat lukte hem kort voor rust wel toen hij een vrijgeleide kreeg van de Feyenoord-defensie en hij zijn kans, ondanks alle hobbeltjes, vakkundig waarnam.