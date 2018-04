Van Persie is de koning, compleet met een gouden trofee in de vorm van de KNVB-beker

Twee prijzen

Ach, als kampioen van vorig seizoen is Feyenoord speelbal geweest in de Champions League, en Feyenoord haakte kort na de winterstop definitief af in de strijd om de titel. Maar toch: twee prijzen gewonnen. Voor een club die helemaal niet zo gewend is aan winnen, is dat behoorlijk tot goed. En in de winterstop keerde Van Persie dus terug naar huis. Hij was niet altijd topfit. Zijn speelminuten waren vrij spaarzaam, maar als hij op doel schoot, was het bijna altijd raak.



Dat is ook de les voor het Nederlandse voetbal, dat probeert omhoog te klimmen uit de misère: hoe kan het dat het verschil tussen deze routinier en de anderen nog zo groot is, dat deze aanvaller nog altijd oneindig ver boven de meeste andere spelers uitsteekt, zeker in technisch opzicht en qua overzicht? Al speelde met name aanvalsleider Nicolai Jørgensen ook een uitstekende wedstrijd.



AZ - Feyenoord, want AZ speelde officieel thuis in de Kuip, viel in speltechnisch opzicht tegen, als affiche waarvan veel was verwacht, vooral omdat AZ volgens velen het mooiste voetbal van Nederland speelt. Maar AZ voetbalde weer met de rem op, in 5-3-2, waarmee de dynamische aanvalsmachine door trainer Van den Brom zelf was ontmanteld. En Feyenoord? Het was kolderiek om met name linksachter Haps voor rust aan het werk te zien, die de bal meermaals te ver voor zich uitspeelde en dan met bizarre overtredingen zijn fout trachtte te herstellen.



AZ was iets beter tot de rust, maar Feyenoord scoorde, uitgerekend uit een hoge voorzet van rechts. Daaraan doen ze bij AZ eigenlijk niet meer, want hoge voorzetten van de flanken leveren te weinig rendement op. Berghuis en Jørgensen zetten de aanval zelf op en waren ter plekke om na de voorzet van El Ahmadi in te koppen (Berghuis) en het laatste zetje te geven (Jørgensen).



AZ kwam die tik eigenlijk niet te boven, al wisselde Van den Brom steeds aanvallender. Voordat de 1-1 kon vallen, toverde de koning de stand naar 0-2. En Toornstra kreeg zijn verdiende loon, toen hij in blessuretijd 0-3 mocht maken. Ook Van Persie kreeg dus een rode badjas tijdens de huldiging. Toen bijna iedere speler het veld had verlaten, poseerde hij aan de rand van het veld met de beker, samen met Berghuis, de speler uit het huidige tijdsgewricht die het meest op hem lijkt. Je zou hem de hoofdlakei van de koning kunnen noemen.