Van Persie helpt Feyenoord met twee goals aan eerste uitzege

PEC Zwolle zakt na een knappe eerste seizoenshelft de laatste weken steeds verder weg op de ranglijst. Aanvoerder Bram van Polen en Philippe Sandler moesten tijdens de warming-up afhaken. De net 16-jarige Sepp van den Berg debuteerde daardoor in de basis. Via Jean-Paul Boëtius en Steven Berghuis kwam de bal bij Van Persie, die de openingstreffer intikte. Vijf minuten later kon de 34-jarige Rotterdammer na een actie van Boëtius ongehinderd de 0-2 langs doelman Diederik Boer schieten. Feyenoord raakte de controle over de wedstrijd kwijt nadat Van Persie, die door zijn fysieke gesteldheid slechts sporadisch in de basis verschijnt, kort na rust was gewisseld vanwege kuitklachten. De wedstrijd leek beslist toen Tonny Vilhena in de 78ste minuut de 1-4 liet aantekenen, maar door twee treffers van de Zwolse invaller Piotr Parzyszek werd het toch nog een spannende slotfase.