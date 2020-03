Van Persie als spitsentrainer aan de slag bij Feyenoord: ‘Een meesterzet’

Feyenoord-spits Robert Bozenik donderdag na zijn bekerdoelpunt tegen NAC. Beeld ANP Sport

Doelpunten maken, daar schort het nog aan bij Feyenoord. De achterstand op Ajax en AZ is verkleind tot zes punten, maar de Amsterdammers troffen deze competitie 68 maal doel, de Alkmaarders 54 maal en de Rotterdammers 50 keer. Aan Robin van Persie de taak om daar verandering in te brengen. De voormalige vedette is door Feyenoord aangesteld als spitsentrainer.

Van Persie is ingegaan op een verzoek van Feyenoord-trainer Dick Advocaat om vanaf heden eenmaal per week aan de slag te gaan met aanvallers Robert Bozenik en Nicolai Jørgensen. Eerstgenoemde verruilde in de winterstop het Slowaakse MSK Zilina voor de club uit Rotterdam. De 20-jarige Slowaak staat als vervanger van de vaak geblesseerde Jørgensen na vijf eredivisieduels op een schamele twee doelpunten.

Oud-aanvaller Peter van Vossen, die zich in 1999 met Feyenoord kroonde tot landskampioen, betitelt het toevoegen van Van Persie bij de staf van Advocaat als ‘een meesterzet’. Van Vossen: ‘Met Van Persie erbij op het trainingsveld geef je het gehele elftal een extra boost. De omschrijving spitsentrainer is dan ook een beetje flauwekul. Ik denk dat Advocaat een staf aan het formeren is voor volgend seizoen. Het lijkt op een beleid, met Advocaat en technisch directeur Arnesen die nadenken over de toekomst van Feyenoord.’

De 36-jarige Van Persie, topscorer aller tijden van het Nederlands elftal met 50 treffers, besloot vorig jaar een punt te zetten achter zijn roemrijke carrière. Na zijn afscheid bij Feyenoord (16 goals in zijn laatste actieve seizoen met 25 duels) gaf hij aan niet gelijk dagelijks als trainer op de grasmat te willen staan. De afgelopen maanden was hij actief als analist voor de Britse televisiezender BT Sport.

Spitsentrainer Robin van Persie nadat hij in 2019 de 3-2 tegen Ajax heeft gemaakt. Beeld EPA

‘Voor Van Persie is het toch prachtig dat je ervaring kan opdoen onder Advocaat. Je moet gaan denken aan een nieuwe lichting met hem en Dirk Kuijt. Die zijn recentelijk nog van waarde geweest voor de club. Ik denk dat Feyenoord ze in de toekomst nog meer bij de staf gaat betrekken,’ aldus Van Vossen.

Piet Keur, die in de jaren tachtig en negentig als aanvaller onder andere speelde voor Feyenoord en AZ, weet wat Advocaat verlangt van een spitsentrainer. Hij was tussen 2011 en 2014 onder die noemer actief bij de Alkmaarders, waar hij één seizoen onderdeel was van de staf van Advocaat.

‘Als spitsentrainer moet je niet te veel willen veranderen aan een spits. Een spits is niets voor niets een spits geworden,’ aldus Keur. ‘Je moet met jouw kwaliteiten die van de aanvaller aanvullen, dit bijvoorbeeld door middel van oefeningen specifiek gericht op afmaken of aannames en door het analyseren van beelden.’

In de jaren daarop zijn ook andere topschutters van weleer actief geweest als spitsentrainer, zoals Ruud van Nistelrooy bij PSV (tegenwoordig trainer van PSV onder 19) en Roy Makaay bij Feyenoord. Na het opstappen van Jaap Stam en de komst van Advocaat werd er vorig jaar oktober door Feyenoord echter afscheid genomen van Makaay, die sinds 2015 in dienst was bij de Rotterdammers. Van Persie moet die rol nu een nieuwe invulling gaan geven.

Met name Bozenik gaat profiteren van de aanstelling van Van Persie, denkt Keur: ‘Met al zijn ervaring kan hij zoveel overbrengen, over het afmaken van kansen en het kiezen van bepaalde looplijnen. Bozenik vind ik bijvoorbeeld nog niet echt snel. En ik kan weten wat traag is, want dat was ik zelf ook. Maar hij is wel bij elke actie voor de goal betrokken en daar gaat het uiteindelijk om. Als ik de kans had gehad om samen met Van Persie te trainen, dan was ik daar heel erg blij mee geweest.’

Van Persie moet bij terugkomst op het trainingsveld wel rekening houden met de stopwatch van Advocaat. De gelouterde oefenmeester is niet alleen duidelijk tegenover zijn spelersgroep, maar ook richting de spitsentrainer van dienst. Keur: ‘Als ik een of twee dagen voor de wedstrijd wat langer met de aanvallers bezig was, dan gilde hij: ‘En nu stoppen. Morgen moeten de ballen erin, niet nu’.’