Van Parijs naar Rosmalen, een wereld van verschil voor gravelbijter Tallon Griekspoor

Tallon Griekspoor probeert een bal te retourneren in zijn gewonnen partij tegen de Sloveen Aljaz Bedene op het Libema Open in Rosmalen. Beeld ANP

Van Roland Garros naar de Libema Open. Van traag gravel naar het snelle gras. In het tennis is een grotere overgang niet mogelijk. Waar de bal op gravel wordt afgeremd, schiet die op het kort gemaaide gras juist door. ‘Op het gras raak je de ballen over het algemeen een stuk lager dan op gravel omdat ze veel minder hoog opstuiten’, zegt Griekspoor na zijn gewonnen partij in de eerste ronde tegen de Sloveen Aljaz Bedene (7-5, 7-5).

Volgens Raemon Sluiter, die als coach van Griekspoor met hem meereist tijdens het grasseizoen, kan er wel een meter verschil zitten tussen een topspinbal op gravel en gras. ‘Op een droge gravelbaan kan een bal met veel topspin tot boven schouderhoogte opspringen, terwijl dezelfde geslagen bal op een vochtige grasbaan niet boven de heup uit komt.’

Zware topspinballen

Het is een van de redenen dat Rafael Nadal zich meer thuis voelt op Roland Garros dan op Wimbledon, het grandslamtoernooi op gras dat over drie weken begint. Met zijn zware topspinballen drijft de Spanjaard, die zondag zijn veertiende titel in Parijs pakte, zijn tegenstanders op gravel tot wanhoop. Dezelfde ballen sorteren op het snelle gras in Londen veel minder effect.

De 25-jarige Griekspoor, die bij voorkeur op gravel speelt en op Roland Garros in de tweede ronde werd uitgeschakeld, zegt zijn eerste volledige grasseizoen luchtig en ontspannen te benaderen. Na Rosmalen volgen de grastoernooien in Halle en Mallorca als voorbereiding op Wimbledon. Bij zijn debuut in Londen werd hij vorig jaar in de eerste ronde uitgeschakeld door Alexander Zverev, de nummer drie van de wereld.

‘Tallon zei tegen mij dat hij zin heeft in zijn eerste hele grasseizoen’, zegt Sluiter, die zelf één keer de derde ronde op Wimbledon haalde. ‘Maar ik heb hem ook gezegd dat het heel frustrerend kan zijn als je tegenover iemand staat die goed serveert. Op gras krijg je dan veel minder kansen dan op gravel. Mentaal is dat een uitdaging.’

Minder rally’s

Op het snelle gras komen over het algemeen veel minder rally’s voor dan op het tragere gemalen baksteen. Goed serveren is belangrijker dan ooit, aldus Sluiter. ‘Als iemand zijn service bijvoorbeeld met slice naar buiten slaat, schiet de bal als het ware de baan uit. Op gravel kun je bij een harde service van je tegenstander nog twee stappen naar achter doen en je in de rally knokken. Op gras is dat een stuk moeilijker.’

Hoe frustrerend dat kan zijn ondervond Sluiter zelf als speler. De Rotterdammer speelde bij voorkeur op gras, maar had eens de pech drie toernooien op rij een servicekanon te treffen. ‘Ik had weken uitgekeken naar het grasseizoen, maar wist geen set te pakken. Binnen een mum van tijd zat het grasseizoen erop en had ik het gevoel dat ik amper getennist had.’

Het gras vraagt om mentale weerbaarheid van tennissers. Niet alleen vanwege de weinige kansen die een speler in een partij krijgt. Ook kan de bal op het platgetrapte gras een onvoorspelbare wending maken of doorschieten. De kans op een bal op het frame van het racket is groter. ‘Op gras wordt een extra groot beroep gedaan op het incasseringsvermogen van een tennisser’, aldus Sluiter.

‘Meer naar voren’

De oud-tennisser heeft niet de illusie dat hij Griekspoor binnen een paar weken kan omturnen tot grasspecialist, als hij dat al zou willen. Wel ziet hij het grasseizoen als een mooie gelegenheid om de huidige nummer 56 van de wereld aanvallender te laten spelen. ‘We willen Tallon sowieso meer naar voren leren tennissen. Op gras is dat essentieel omdat je daar niet alleen maar kunt verdedigen.’

Na zijn eerste overwinning ooit op gras op de ATP-tour zegt Griekspoor dat hij even moest wennen aan de nieuwe ondergrond, maar tevreden is over zijn spel. ‘De rally’s zijn veel korter en je moet toch wat sneller spelen dan op gravel. Ja, het kan heel frustrerend zijn op gras, maar het kan ook heel mooi zijn. Hopelijk kan ik de komende weken ergens een mooie positieve uitschieter maken.’