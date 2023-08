Van Opzeeland grijpt wereldtitel en zet reuzenstap naar de Spelen van Parijs

Luuc van Opzeeland in actie tijdens de negende dag van de wereldkampioenschappen zeilen, waar hij zaterdag de wereldtitel greep. Beeld ANP

Luuc van Opzeeland (24) verschijnt zaterdagmiddag vrolijk zwierend van bakboord naar stuurboord op zijn IQ-foil, het board met draagvleugels onder water, tussen de havenhoofden van Scheveningen. Gejuich en applaus van zijn entourage en toeschouwers begeleiden zijn terugkeer naar het strand.

Na drie pogingen is het raak voor de geboren Hoofddorper. Na brons in 2021 (in Silvaplana), zilver in 2022 (Brest) is hij in eigen land wereldkampioen geworden. Eenmaal met vaste grond onder de voeten: ‘Het is al vaak net niet geweest en dat het dan lukt op het thuiswater maakt dit resultaat heel speciaal.’

Maar net zo zwaar als de titel, weegt dat hij een reuzenstap heeft gezet naar de Olympische Spelen in Parijs. Van een alom verwachte driestrijd om de kwalificatie kwam het in Scheveningen niet. Olympisch kampioen windsurfen Kiran Badloe en Huig-Jan Tak, vorig jaar goed voor brons op het WK in Brest, eindigden anoniem in de middenmoot. Tak werd 31ste, Badloe gaf op de 46ste plek op met materiaalpech.

Eigen weg loont

Ze moesten de jonge talenten Joost Vink (30ste) en voormalig jeugdwereldkampioen Max Castelein (22ste) voor laten gaan. Beiden hebben nog twee mogelijkheden de Van Opzeeland af te troeven: op het WK begin volgend jaar in Lanzarote en een latere wedstrijd om de wereldbeker in Palma de Mallorca. Er is slechts één olympisch ticket beschikbaar.

Van Opzeeland koos er onlangs voor zijn eigen weg te gaan. Hij verliet de trainingsgroep van succescoach Aaron McIntosh, waar ook Badloe en Tak deel van uitmaken. Hij noemde het een harde beslissing. ‘Ik wilde misschien wat meer gas geven dan de anderen. We zijn drie verschillende atleten met verschillende lichaamstypen, met verschillende technieken in verschillende fases van hun leven die alle drie verschillende dingen moeten doen om hun doel te bereiken.’

Hij wijst er ook op dat de twee anderen vier jaar ouder zijn dan hij. ‘Die jongens zijn bijna getrouwd, hun vriendinnen gaan bijna overal mee naar toe. Dat was niet de omgeving waarin ik me thuis voelde. Het gaat nu soepeler. Minder gestrest. Ik kan mijn eigen plan maken.’

Ontspannen instelling

Van Opzeeland begon zaterdag als derde aan de eindstrijd om de wereldtitel in Scheveningen. Nadat hij de halve finale met veel overtuiging won, moest hij het in de laatste race opnemen tegen de Duitser Sebastian Kördel, dan nog wereldkampioen, en de Europees kampioen Nicolò Renna. Hij was niet onder de indruk. Hij stoof op de startlijn af en zag intussen op zijn horloge hoeveel seconden hij nog had voor de passage.

Het paste precies. Hij nam meteen de leiding en bouwde snel een voorsprong op. Zijn tegenstanders lag eerst vooral met elkaar in de clinch. De Nederlander koos voor de koers waarop hij snelheid kon maken, waardoor de anderen zich genoodzaakt zagen een kortere route te nemen, in de hoop wat terrein terug te winnen. Het was tevergeefs, Renna kwam zelfs in aanraking met een boei.

Dat Van Opzeeland hier aan het langste eind trok, schreef hij zelf toe aan zijn ontspannen instelling. Vanzelfsprekend was dat niet. Vlak voor het toernooi was hij ziek geworden, antibiotica waren nodig om een keelontsteking te bestrijden. In de warming up voor de eindstrijd zocht hij even de limieten op en maakte hij ‘twee goede klapjes’ – het materiaal overleefde het gestuiter ternauwernood. Het bracht hem niet van zijn stuk. ‘Ik had maar één job vandaag: focus op mezelf en een goede start. Vanaf daar wist ik dat mijn snelheid de rest kon doen. Al moet je wel blijven opletten. We doen watersport. Voor hetzelfde geld raak je een vis en is het over.’

Van Opzeeland kijkt al verder dan de Spelen. Hij droomt ervan een eigen kledinglijn op te zetten, hij volgde enkele jaren een modeopleiding in Florence. Maar hij sluit niet uit dat hij in 2028, op de Spelen in Los Angeles, ook nog van de partij wil zijn.