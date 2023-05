Van Nistelrooij voelde zich in de steek gelaten en wist na een nachtje slaap genoeg: tijd om te gaan

Van Nistelrooij na afloop van de met 5-3 gewonnen wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal tegen Ajax. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Opeens was hij weg, woensdag. De voormalige spits, clubicoon van PSV, de trainer in zijn eerste seizoen bij het eerste elftal. Ruud van Nistelrooij (46) stapte woensdag rond kwart voor tien in de ochtend de kleedkamer binnen voor de training, gaf spelers en stafleden een hand, bedankte ze voor dat ene seizoen minus de laatste wedstrijd, zondag bij AZ, en was vertrokken.

Verbazing vulde de ruimte. Nog één duel te gaan, de wedstrijd van 40 miljoen euro om de tweede plaats, in de strijd met Ajax om de voorronde van de lucratieve Champions League. Onbegrijpelijk? Natuurlijk, de directie wist van spanningen binnen de trainersstaf en van wat vage klachten van spelers over zijn werkwijze. Uitgerekend in de aanloop naar de apotheose van het seizoen maakte De Telegraaf melding van die onvrede, tot teleurstelling van PSV. Technisch directeur Earnest Stewart: ‘Je probeert een veilige omgeving te creëren. Het is vervelend dat het naar buiten komt.’

Over de auteur

Willem Vissers is ruim 25 jaar voetbalverslaggever voor de Volkskrant. Hij versloeg acht WK’s. In 2022 is hij uitgeroepen tot sportjournalist van het jaar.

Van Nistelrooij voelde zich in de steek gelaten. Door spelers, die achter zijn rug om klaagden, en mogelijk door de clubleiding, waarvan hij blijkbaar te weinig steun voelde. Hij miste draagvlak, al ging hij dinsdag na crisisoverleg met de directie handenschuddend naar huis. Hij sliep een nachtje over de problematiek en nam alsnog een kloek besluit, mogelijk beïnvloed door de negatieve berichtgeving die zich als een olievlek verspreidde en de directie opeens tot crisisoverleg aanzette.

Xavi Simons woedend

Want dat is de kwestie: wat wist Van Nistelrooij eerder precies over die klachten? Zelf zwijgt hij. De vraag is ook: hoe zal de kleedkamer reageren, in de aanloop naar AZ-uit, met assistent Fred Rutten als hoofdtrainer voor één maal? Talent Xavi Simons reageerde woedend, omdat zijn naam bij de klagers stond. Hij bedankte Van Nistelrooij op de sociale media voor de samenwerking in het seizoen dat hij het Nederlands elftal bereikte.

Waarover de klachten gingen? Ook dat bleef vaag. Van Nistelrooij is een voormalige topspeler met hoge eisen. Misschien te hoog. Hij communiceerde niet altijd met zijn collega’s in de staf. De club wilde nochtans verder met de trainer. Algemeen directeur Marcel Brands: ‘Er waren spanningen binnen de staf, maar die waren op te lossen.’ Spelers vormden ondanks hun bedenkingen en vaak matige spel één front op het veld, getuige de reeks overwinningen, onder meer in de bekerfinale tegen Ajax. Brands is ervan overtuigd dat geen van de spelers heeft gelekt naar de krant, dat het eerder kwam uit de entourage.

Stewart: ‘Ruud was zeer vastberaden woensdag, toen hij bij me kwam voor de training. Hij ging de spelersgroep inlichten.’ Met een kwinkslag: ‘Ik had misschien de deur moeten barricaderen.’ Brands: ‘Ik had dit niet kunnen bevroeden.’ Brands was bij een personeelsbijeenkomst, waar hij het nieuws hoorde. Afgesproken was dat Van Nistelrooij en de directie na de training de spelers zouden toespreken, in de aanloop naar de laatste wedstrijd.

Ruud van Nistelrooij had een geweldige loopbaan als spits van onder meer PSV, Manchester United en Real Madrid. Hij was een perfectionist en een soms impulsieve persoonlijkheid die, als hij dacht in zijn recht te staan, ruziede met trainers als Alex Ferguson (Manchester United) en Marco van Basten (bij het Nederlands elftal). Hij bouwde zijn loopbaan als trainer voorzichtig op, in het besef dat het trainerschap een totaal ander vak is dan het beroep van profvoetballer. Bij Jong PSV voelde hij zich nog niet klaar voor de baan, maar de nieuwe algemeen directeur Brands deed een beroep op hem.

Hobbels

Bij het eerste elftal, waar PSV tot teleurstelling van de trainer twee topspelers (Cody Gakpo en Noni Madueke) in de winterstop verkocht om de financiële positie te verbeteren, ontwaarde hij hobbels. De assistenten André Ooijer en Rutten verlaten PSV na het seizoen, mede omdat ze de samenwerking met Van Nistelrooij als moeilijk zien. ‘Dat baarde ons zorgen’, aldus Brands. ‘Het was een signaal om daarover te praten. Meteen. Er kwamen ook signalen uit de groep.’

De dynamiek van het nieuws verhinderde een rustige afloop van het seizoen. Al met al is het imago van PSV als gezellige, warme club uit Noord-Brabant verder bezoedeld. Twee jaar geleden ontsloeg PSV trainer Mark van Bommel, een ander clubicoon. Directeur voetbalzaken John de Jong vertrok dit seizoen toen de rvc hem de wacht aanzegde. Het gedrag van een supporter ging de wereld over toen hij in de Europese wedstrijd tegen Sevilla de doelman van de Spaanse club een klap gaf.

Brands snapt dat Van Nistelrooij op zijn beurt ergernis moet hebben gevoeld, ook over bepaalde spelers. ‘Hij was als prof zo gedreven en zelfstandig. Daar heb ik vaak met bewondering naar gekeken, maar die gedrevenheid is niet vanzelfsprekend. Bij PSV werk je vaak met jonge jongens.’

PSV verpestte de kans op de landstitel door nederlagen bij de laagvliegers Groningen, Emmen en Cambuur. Na het duel met Cambuur sprak Brands de aanvoerders. Zo van: als jullie deze wedstrijden verliezen, moet je niet kijken naar de trainer, maar naar jezelf. Brands: ‘Cody Gakpo zei eens: ‘Trainer, ik heb uw hulp nodig.’ Ruud is ook niet van de ene op de andere dag een superprof geworden.’ Die superprof trok woensdag de deur achter zich dicht, met een daverende klap.