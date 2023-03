Van Nistelrooij en Advocaat lopen schouder aan schouder naar het veld, maar alleen PSV bekert door

Ibrahim Sangaré zet PSV op een 3-0-voorsprong tegen ADO Den Haag. Beeld Thomas Bakker / Pro Shots

Het beeld is even mooi als veelzeggend voor het bekertreffen tussen PSV en ADO Den Haag. Met de armen om elkaars middel geslagen lopen Ruud van Nistelrooij en Dick Advocaat schouder aan schouder vanuit de catacomben richting het veld. Aan de zijlijn volgt een knuffel en succeswens.

De wedstrijd in de kwartfinale van de KNVB-beker tussen PSV en ADO Den Haag was niet alleen het duel tussen de nummer vier van de eredivisie en nummer elf van de eerste divisie. Het was ook de confrontatie tussen een van de minst ervaren trainers, Van Nistelrooij, en de nestor onder de coaches, Advocaat, in het Nederlands voetbal. Oude bekenden van elkaar, bovendien.

Al lang vergeten is donderdagavond de woordenwisseling die de twee met elkaar hadden toen Advocaat als bondscoach de spits twintig jaar geleden wisselde in een kwalificatiewedstrijd tegen Tsjechië. Het respect van de 46-jarige Van Nistelrooij, die zijn eerste stappen zet als coach, is groot voor de bijna dertig jaar oudere Advocaat, die zo’n beetje elk voetbalpad als trainer wel bewandelde.

Tegenover de trainer

‘Ik noem hem nog steeds trainer, dat zal altijd zo blijven’, zegt Van Nistelrooij voorafgaand tegenover de camera’s van ESPN. De voormalig spits, die bezig is aan zijn debuutseizoen als coach van PSV, speelde 21 interlands met Advocaat als coach van het Nederlands elftal. ‘Ik sta nu dus tegenover de trainer.’

Staand met zijn armen over elkaar zag Van Nistelrooij vanaf de kant dat PSV eenvoudig won (3-1) van de ploeg van Advocaat, die de wedstrijd een paar meter verderop, zittend vanuit zijn rode stoel, bekeek. Bij zijn terugkeer in het Philips Stadion – Advocaat was tussen 1994 en 1998 en in het seizoen 2012-2013 trainer van PSV – maakte hij zich weinig illusies.

De 75-jarige Hagenaar, die al meer dan veertig jaar actief is als coach, stelde zeven andere spelers op ten opzichte van de laatste competitiewedstrijd en had vooraf al gezegd dat de competitie meer prioriteit heeft. Sinds hij het stokje overnam van de in november ontslagen Dirk Kuyt, is ADO weer aan de betere hand.

Wat heet: de dolende club uit de Hofstad won slechts vier van de zestien wedstrijden onder Kuyt, die zijn eerste trainersklus zag mislukken, maar is onder Advocaat al elf duels ongeslagen. De ploeg mikt met nog twee wedstrijden te gaan op de derde periode, die aan het eind van het seizoen recht geeft op play-offs om promotie. De handtekening van Advocaat is duidelijk zichtbaar.

Onder De Kleine Generaal voetbalt ADO vanuit een hechte organisatie, zoals hij dat ook voor elkaar kreeg bij Feyenoord, Fenerbahçe, Zenit- Sint-Petersburg, Rangers FC en als bondscoach van Rusland en de Verenigde Arabische Emiraten. En nu dus bij Den Haag, de club waar hij in de jaren zestig zijn loopbaan als speler begon. De man van de wereld is weer thuis, bij zijn laatste klus als trainer. Al moest hij al vaker terugkomen op die woorden.

Stevige handdruk

‘Het verbaast me niks dat ADO het beter doet, sinds Advocaat aan het roer staat. Dat is bijna bij alle clubs zo waar hij werkzaam was’, zegt Van Nistelrooij, die in zijn eerste seizoen als trainer van PSV juist moeite heeft om de spel en de resultaten van zijn ploeg stabiel te krijgen. PSV staat vierde in de competitie en werd vorige week in de tussenronde van de Europa League uitgeschakeld door Sevilla.

Advocaat had niet verwacht dat Van Nistelrooij trainer zou worden, zei de coach die vijf prijzen (onder andere de beker en landstitel) won als trainer van PSV, maar nooit met Van Nistelrooij werkte in Eindhoven. Toen de spits in 1998 een contract tekende bij PSV, verkaste Advocaat naar het Schotse Rangers. Bij het Nederlands elftal maakte Advocaat dus alsnog kennis met de gedrevenheid van de spits, die vooral was gefixeerd op doelpunten maken.

Donderdagavond troffen ze elkaar als trainers, de een aan het begin van zijn carrière, terwijl het einde voor de ander toch echt een keer nadert. De jongeling versloeg de nestor, omdat PSV een paar klassen beter was dan ADO, dat in de tweede helft via Malik Sellouki nog wel de eer redde. Johan Bakayoko, Guus Til en Ibrahim Sangaré hadden toen al gescoord voor PSV.

Zo verzekerde PSV zich met speels gemak van een plek in de halve finale van de KNVB-beker, waarvoor ook Feyenoord en de amateurs van Spakenburg zich al plaatsten. De Graafschap of Ajax is de laatste halvefinalist. Zaterdag is de loting.

Voordat Advocaat na het laatste fluitsignaal de catacomben opzocht, volgde een veelzeggende glimlach en stevige handdruk met Van Nistelrooij, als teken van respect.