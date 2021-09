Van niets naar alles: tennisster Raducanu grijpt op US Open de macht

Na haar zege in de finale is de Britse Emma Raducanu naar de grond gezakt. Beeld AFP

Toen Raducanu poseerde met de beker, klonk het nummer Teenage dream van zangeres Katy Perry uit de speakers, gevolgd door We are young van de Amerikaanse band Fun. De dj in het Arthur Ashe-stadion had zijn huiswerk gedaan, want de finale tussen Raducanu en Fernandez was de jongste sinds 1999, toen een 17-jarige Serena Williams haar eerste grandslamtitel won ten koste van de 18-jarige Martina Hingis.

Ongekende opmars

Bij afwezigheid van de inmiddels bijna 40-jarige Williams, die het vrouwentennis de afgelopen decennia domineerde, bestormden de tieners het podium. Vooral Raducanu kwam uit het niets. Enkele maanden geleden deed ze haar eindexamen op haar middelbare school en stond ze 360ste op de wereldranglijst. In New York was ze ongeplaatst, ze moest beginnen in het kwalificatietoernooi. Het bleek de lancering van een ongekende opmars. In ruim twee weken tijd, in tien partijen, verloor Raducanu geen set.

Fernandez maakte op haar beurt indruk door zich terug te knokken tegen bewezen wereldtoppers als Naomi Osaka, Angelique Kerber, Elina Svitolina en Aryna Sabalenka. Maar de eveneens ongeplaatste reuzendoder moest het zaterdag op bepalende momenten afleggen tegen Raducanu, die in New York begon als nummer 150 van de wereld.

Raducanu balt de vuist na een gewonnen punt. Beeld AFP

De finale tussen de twee tieners werd gezien als een overwinning voor het tennis als mondiale sport. Beide speelsters zijn geboren in Canada, maar groeiden op in migrantengezinnen. Raducanu heeft een Chinese moeder en een Roemeense vader. Toen ze twee jaar oud was, verhuisde het gezin naar Londen.

De Britse raakte geïnspireerd door de Chinese Li Na, toen die in 2011 als eerste Chinese Roland Garros won. Ruim 115 miljoen Chinezen bekeken destijds de finale. Ook die tussen Raducanu en Fernandez kon vooraf op belangstelling rekenen in Azië, en wellicht ook in Zuid-Amerika.

Juwelen verkocht

Fernandez groeide op in Canada met een Ecuadoriaanse vader, haar coach, en een Filipijnse moeder. Het gezin verkocht juwelen en zelfs een woning om het tennistalent van Fernandez en haar zus Bianca te laten floreren.

Van zenuwen leken de tieners geen last te hebben in het met ruim 20.000 toeschouwers gevulde Arthur Ashe-stadion, zowel tijdens als na de partij. Raducanu straalde en bedankte de aanwezige Virginia Wade, die op Wimbledon van 1977 als enige Brit een grandslamtoernooi had gewonnen.

Fernandez kreeg een staande ovatie toen ze de microfoon terug vroeg en de New Yorkers toesprak over 9/11, zaterdag twintig jaar geleden. ‘Ik hoop dat ik zoveel veerkracht kan tonen als jullie de afgelopen twintig jaar hebben gedaan.’ Beide finalisten waren ten tijde van de aanslagen nog niet geboren.

Mentale weerbaarheid

Opmerkelijk was de mentale weerbaarheid van Raducanu in New York. Bij haar grandslamdebuut op Wimbledon, eerder dit jaar, haalde ze de vierde ronde, maar moest ze opgeven met ademhalingsproblemen. De druk van het moment was haar te veel geworden.

In het vrouwentennis was mentale gezondheid dit seizoen een belangrijk thema, vooral door de worstelingen van sterspeler Naomi Osaka, de bestbetaalde vrouwelijke sporter ter wereld. Die kondigde aan voorlopig afscheid te nemen van de sport, nadat ze in de derde ronde was verslagen door Fernandez.

Bij haar tweede grandslamdeelname speelde Raducanu op haar beurt opvallend vrijuit. ‘Ik voel geen enkele druk,’ zei ze na haar winstpartij. ‘Ik ben pas achttien jaar en zie wel wat er op mijn pad komt. Zo heb ik elke wedstrijd hier benaderd. Het leverde me deze beker op, dus ik denk niet dat ik die aanpak moet veranderen.’

Heldenstatus

In Groot-Brittannië bereikte Raducanu in ruim twee weken een heldenstatus, zo onderstreepte de finale nog maar eens. Ze ontving felicitaties van koningin Elizabeth en premier Boris Johnson, op Twitter tuimelden bekendheden over elkaar heen om haar in het zonnetje te zetten.

Raducanu wordt gezien als de toekomst van het vrouwentennis. In aanloop naar de finale voorspelde een Britse marketingdeskundige een loopbaan als die van Serena Williams of Lewis Hamilton, iemand die haar sport kan overstijgen en tientallen miljoenen aan sponsorgeld kan verdienen. Anderen pleiten voor voorzichtigheid. Sinds 2015 wonnen veertien verschillende speelsters hun eerste grandslamtoernooi. Aan de top blijven bleek voor velen van hen een lastige opgave.

Of de jongelingen hun onbevangenheid kunnen behouden, moet blijken. Zowel Raducanu als Fernandez toonde in New York een onbevreesde, agressieve stijl, speelden alsof ze niets te verliezen hadden. Het was een jaloersmakend jeugdig elan, oordeelde de 33-jarige Angelique Kerber na haar nederlaag tegen Fernandez. ‘Helemaal vrijuit spelen, zonder druk, is voor iemand van mijn leeftijd niet meer mogelijk.’