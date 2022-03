Van Nice naar Ibiza of Eindhoven: waar vliegt Max Verstappen nu weer naartoe?

Schiphol-Oost: vertrek Jet PH-DTF Dessault Falcon 900EX - type F900, het privétoestel van van Max Verstappen Beeld ANP / Leo Vogelzang

Op het vliegveld van Bahrein, iets na 20.00 uur in de avond (lokale tijd), landde vorige week dinsdag in de luwte de wereldkampioen van de Formule 1. In zijn privéjet, welteverstaan. Max Verstappen gebruikte zijn zwarte Falcon 900EX om zich vanuit Nice, nabij zijn woonplaats Monaco, te verplaatsen naar de plek waar hij afgelopen week zijn nieuwe wagen testte. Zondag begint hij in de oliestaat aan het Formule 1-seizoen.

De jet past bij Verstappens status als een van de best betaalde sporters ter wereld. Dankzij zijn recente contractverlenging, goed voor naar verluidt 200 miljoen euro over vijf jaar, behoort hij tot de toptwintig van financieel tijdschrift Forbes. In die exclusieve groep verplaatsen veel sporters zich met een eigen vliegtuig. Onder anderen Lionel Messi, Roger Federer en Tiger Woods behoren tot de groep die de drukte op luchthavens wensen te vermijden en dat ook kunnen bekostigen.

Ook voor Verstappen was privacy een overweging toen hij het toestel eind 2020 met een vooruitziende blik kocht, een jaar voor zijn eerste wereldtitel. Maar de anonimiteit waarmee hij aanvankelijk over de aardbol reisde, is hij sinds vorige maand kwijt. Zijn bewegingen worden inmiddels gevolgd op Twitter, via het account @VerstappenJet.

Dagtrips naar Engeland

Zijn reisschema zag er sindsdien zo uit: minimaal een keer per week steeg zijn toestel in die periode op vanuit standplaats Nice. Het vaakst (vijf keer) vloog hij voor dagtrips naar Engeland, waar de fabriek van zijn team Red Bull staat. Andere bestemmingen liepen uiteen van Eindhoven en Graz tot Ibiza.

Vorige week was er even reuring op het account. Verstappen leek onderweg naar Bahrein een stop te hebben gemaakt in Irak. Waarschijnlijk was dat een foutje, zegt luchtvaartjournalist Menno Swart, oprichter van het account dat Verstappens jet volgt. ‘Soms is de dekking even weg boven de woestijn en dan denkt hij dat het toestel is geland.’

Sinds Lewis Hamilton zijn Bombardier Challenger 605 verkocht omdat hij milieubewuster wilde leven, is Verstappen de enige F1-coureur met een eigen vliegtuig. ‘Een derdehandsje’ is het wel volgens Swart. Verstappen kocht het toestel van miljardair Richard Branson, die het op zijn beurt tweedehands op de kop had getikt.

Swart schat dat Verstappen tussen de 10 en 12 miljoen euro heeft betaald voor de Falcon 900EX, die een bereik heeft van ruim 8.000 kilometer en plaats biedt aan zo’n veertien personen. Na aankoop gaf hij de jet een nieuwe kleur: zwart met oranje accenten in plaats van wit. Op de staart kwam het logo dat Verstappen ook op zijn racehelm heeft: een leeuwenkop met zijn initialen.

Kostbare tijd

Sven Noorlander, sales manager bij het bedrijf First Class Aviation, begrijpt wel dat Verstappen een privéjet heeft aangeschaft. ‘Als hij een bedrijf zou zijn, kan hij het zeker verantwoorden. Hij vliegt heel veel, het bespaart hem kostbare tijd en hij heeft de financiële middelen’, zegt hij.

Het bedrijf van Noorlander bemiddelt in de huur en verhuur van privéjets. Soms ziet hij klanten overgaan tot het kopen van een toestel. Daar begeleidt hij ze bij. ‘Want het is best een specifieke business. Er moet goed worden gelet op de papierwinkel als het gaat om onderhoud of al gemaakte vlieguren van het toestel en wat betreft aanbod is het net de huizenmarkt; er wordt op het moment flink overboden.’

Maar hoe privé is zo’n peperduur vliegtuig eigenlijk nog nu Verstappens toestel via Twitter overal ter wereld te volgen is? Noorlander is ‘niet zo’n fan’ van dergelijke volg-apps of Twitteraccounts. ‘Vanuit het oogpunt van de eigenaar is het niet heel prettig’, zegt hij. Hij legt uit dat zijn klanten juist voor een privétoestel kiezen vanwege onder meer de privacy die zo’n manier van reizen biedt. Het zal ook Verstappens overweging zijn geweest.

Het werk van een Amerikaanse ICT-student inspireerde luchtvaartjournalist Swart om Verstappens toestel te volgen. Die student, de 19-jarige Jack Sweeney, richtte ruim anderhalf jaar geleden het Twitteraccount op waarmee het vliegtuig van Tesla-baas Elon Musk wordt gevolgd. Musk was hier niet blij mee en bood Sweeney begin dit jaar vijfduizend dollar om het account te verwijderen. Sweeney ging daar niet mee akkoord. Inmiddels heeft hij tal van accounts opgericht, onlangs nog eentje die jets van Russische oligarchen in de gaten houdt.

Locatie bepalen

Menno Swart legt uit dat er in principe niets tegen het tracken gedaan kan worden. Om de locatie van Verstappens vliegtuig te bepalen, maakt hij gebruik van openbare data die wordt verzameld door een wereldwijd netwerk. Dat pikt de signalen op die vliegtuigen voortdurend en verplicht uitzenden via hun zogenoemde ADS-B-transponders.

Een speciaal geprogrammeerde bot, gemaakt door een programmeur waarmee Swart samenwerkt, vist informatie over Verstappens jet uit ruwe data. Tweets over opstijgen en landen worden vervolgens automatisch verstuurd. Een ander volgaccount van Swart, die van het regeringsvliegtuig ­(@HeWaarIsdePHGOV), werkt op dezelfde manier.

Voor Swart is het volgen van Verstappen vooral een hobby: ‘Hij vliegt echt heel vaak. Plus: Verstappen is leuk, omdat hij zijn toestel niet verhuurt. Dus de kans is best groot dat hij er daadwerkelijk in zit. Ik zou ook een account van het privévliegtuig van John de Mol kunnen maken, maar dat vliegtuig wordt vaak verhuurd.’

Openbare informatie

Swart heeft naar eigen zeggen nog ‘geen boze mails’ gehad vanuit het kamp van Verstappen vanwege zijn Twitteraccount. ‘Maar goed, het is ook openbare informatie en anders is het beter om een privétoestel te huren. Dat is vaak goedkoper en dan heeft hij sowieso meer privacy, omdat je niet weet wie aan boord is. Ik denk dat hij het ook gewoon heel leuk vindt om een privéjet te hebben.’

Plus: Verstappen weet dat hij ook dit seizoen, wat met 23 races in 8 maanden het drukste F1-jaar ooit moet worden, in ieder geval niet gehinderd zal worden door vliegveldstress.