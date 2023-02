Van middenvelders als Chelsea-recordaankoop Enzo Fernández zijn er niet zoveel

Enzo Fernandez tijdens het WK. Beeld AP

Even na middernacht droop Hakim Ziyech zwaar teleurgesteld door een achterdeur af. De hele dinsdagavond had hij in Parijs zitten wachten tot zijn overgang van Chelsea naar PSG rond zou zijn. De overeenkomst was al gesloten, de spelmaker zou een half jaar op huurbasis met Messi, Mbappé en Neymar gaan spelen, maar in Londen ging het mis.

Een keer stuurde Chelsea de verkeerde papieren, twee keer ontbraken de handtekeningen, bij de vierde poging was de transferdeadline verstreken. ‘Class A circus’ briesten ze bij de Franse club over het geklungel, waardoor de passes van de Drontenaar voorlopig niet in het Parc des Princes te zien zullen zijn.

De oud-Ajacied speelt weinig bij Chelsea, is al lang geen prioriteit meer, dinsdagavond waren de juristen van de Londense club vooral druk met het binnenslepen van de zoveelste nieuwe lieveling deze winter. Al weken was duidelijk dat Chelsea de Argentijnse middenvelder wilde hebben, zijn club Benfica wist dat ook en sleepte er vlak voor de deadline het maximale uit: 121 miljoen euro.

Het lijkt aan de hoge kant voor een speler die vier maanden geleden zijn eerste interland speelde. Pas in de derde wedstrijd op het WK in Qatar, tegen Polen, startte hij in de basis. Maar die hield hij vast tot en met de gewonnen finale, waarna hij werd uitgeroepen tot het grootste talent van het toernooi.

Belangrijk in de opbouw

Fernández, die voor 8,5 jaar tekende, is een type centrale middenvelder waar er weinig van zijn. Hij is snel, kan ballen afpakken, maar - en dat is zeldzamer – hij kan ook zelf goed voetballen en daarmee belangrijk zijn in de opbouw. Bij PSV stuitte Roger Schmidt vaak op de beperkingen van zijn middenvelders, bij Benfica had hij Fernández. Met hem verloor hij in competitie en Champions ­League slechts één keer: het eerste duel na het WK.

Aan zijn tijd in Lissabon komt nu na een half jaar al een eind. Benfica kocht hem in de zomer voor 12 miljoen euro van River Plate, dat ook nog een flink doorverkooppercentage bedong.

Vijf jaar was hij toen hij werd opgepikt door een scout van de club uit Buenos Aires. Fernández groeide op in de buitenwijk San Martin en viel toen al op. Zijn ouders waren bang dat het te vroeg was, maar de scout wist ze over te halen. Het levert River Plate nu nog eens 41 miljoen euro op. Dat bedrag alleen al is een Argentijns record, de 121 miljoen die Chelsea betaalt is het hoogste bedrag dat ooit in Engeland voor een speler is neergelegd.