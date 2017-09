Van Marwijk niet naar WK als bondscoach Saoedi-Arabië: 'Ik wil daar niet wonen'

Van Marwijk en zijn assistent en schoonzoon Mark van Bommel hadden een contract dat na het kwalificatietoernooi afliep. Ze gingen ervan uit dat de verbintenis zou worden verlengd. Volgens Van Marwijk zijn de onderhandelingen over een nieuwe verbintenis vastgelopen op de eis dat hij zich in Saoedi-Arabië zou vestigen. 'Dat is voor mij niet onderhandelbaar', zei hij tegen de NOS. 'Ik wil daar niet permanent wonen.' Hij zou toestemming moeten verkrijgen om naar Nederland te vliegen.



'Ik was graag naar het WK gegaan, want daarom ben ik twee jaar geleden begonnen aan deze baan', liet Van Marwijk weten aan Voetbal International. 'Maar ik laat niemand mij vertellen hoe ik precies mijn werk moet doen. Het blijkt dat succes vele vaders heeft. Na het halen van het WK merk ik dat plotseling veel mensen zich willen bemoeien met de nationale ploeg en er ook wat te zeggen over willen hebben. Heel jammer dat het zo moet lopen, vooral voor de vaste groep spelers waar we de afgelopen twee jaar uitstekend mee hebben kunnen werken. Die spelers hebben me van alle kanten benaderd om toch te blijven, maar ik heb geen keuze. Iedere coach moet de vrijheid hebben om zijn eigen werkwijze te bepalen.'

Een regime kan het succes van het nationale elftal gebruiken voor het opvijzelen van het imago