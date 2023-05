Van Lierop verrast op EK roeien en brengt Nederland tweede goud

Roeier Karolien Florijn was na haar winst op het WK roeien in 2022 (hierboven), dit weekend favoriet voor de Europese titel. Beeld Getty Images

Goed voorbeeld doet goed volgen. Vlak nadat Karolien Florijn in 7.24,18 haar favorietenrol in de skiff bij het EK roeien in Bled heeft waargemaakt, vaart Lennart van Lierop naar de startsteiger. En een kleine zeven minuten later steekt ook hij de armen in de lucht. Zijn titel komt als een volslagen verrassing. ‘Niemand kon dit geloven. Ik zelf nog het minste’, vertelde de nog nahijgende kampioen bij de NOS.

De 29-jarige Van Lierop was de reserve van de Nederlandse ‘scullers’, de mannen die met twee riemen roeien. Hij was niet nodig in de dubbel-twee, niet nodig in de dubbel-vier. Hij mocht, zo hoorde hij anderhalve maand geleden, zijn geluk beproeven in de skiff, het wankele eenpersoonsbootje van slechts 30 centimeter breed.

Over de auteur Erik van Lakerveld schrijft sinds 2016 over olympische sporten als schaatsen, atletiek en roeien.

Van Lierop was op het nippertje tot de finale gekomen. Hij was kapot geweest na de halve finale van zaterdag, had uren moeten bijkomen van de inspanning. ‘Ik was bijna bang voor de finale.’

Meer dan in welke andere boot draait het in de skiff om uithoudingsvermogen. Omdat er maar één iemand aan de riemen trekt gaat een skiff nu eenmaal trager. Anderhalve minuut langer is een skiffeur bezig met de 2.000 meter lange roeibaan dan de bemanning van een acht. Anderhalve minuut meer verkramping in benen, rug en armen en brandende longen.

Op zondag startte hij in de ongunstige zesde en buitenste baan. Daar heb je minder zicht op de rest van het veld. Degenen met de beste tijd in de halve finale krijgen daarom doorgaans baan drie en vier toebedeeld.

Tegelijkertijd was het voor de 1,90 meter lange Van Lierop simpel. Hij hoefde enkel naar rechts te blikken, waar de regerend olympisch kampioen Stefanos Ntouskos uit Griekenland roeide. Weer een baan verder lag de Duitser Oliver Zeidler, de huidige wereldkampioen. Zij zouden het onderling wel uitvechten, dachten ze.

Dat was buiten de brutale Van Lierop, die tot een paar jaar geleden nog in de niet-olympische lichte categorie uitkwam, gerekend. Hij staat in de Nederlandse roeiploeg bekend om zijn vechtlust. In training mag hij niet altijd de beste zijn, als het een race betreft kan hij vaak wat extra’s. Zo was het ook op het azuurblauwe, maar door de wind onrustige water van het Sloveense bergmeer.

Na een felle start, waarna Van Lierop al even aan de leiding ging, raakten Ntouskos en Zeidler zoals verwacht in een duel verwikkeld. De Duitse veelwinnaar had moeite om zijn kracht kwijt te kunnen op het golvende water, de Griek leek in het voordeel. Maar bijna ongemerkt kwam Van Lierop weer opstomen om de beide kemphanen bij 1.500 meter te passeren.

Die voorsprong gaf hij in de resterende 500 meter niet meer weg en in 6.46,91 schoof hij over de finish. Ntouskos moest genoegen nemen met zilver in 6.47,87. Zeidler eindigde als derde: 6.48,14. Van Lierop, die pas vorig jaar in de nationale roeiselectie werd opgenomen: ‘Hier had ik niet van durven dromen.’

Tot aan de beide skiff-finales had het voor de Nederlandse boten medailles geregend. Viermaal brons en viermaal zilver, maar het ontbrak nog aan een titel. Aan dat gemis werd met het dubbele goud van Van Lierop en Florijn een klinkend eind gemaakt.

De Europese kampioenschappen gelden als een eerste test voor de Olympische Spelen van 2024 in Parijs. Bondscoach Eelco Meenhorst wilde er kijken hoe de ploegen die hij na de winter heeft samengesteld zich verhouden tot de besten van Europa. Op een titel voor Van Lierop was niet gerekend.

Of dat betekent dat hij zijn plek in die boot voor Parijs zal opeisen? ‘Daar ga ik een paar weken over nadenken’, zegt hij diplomatiek. Uiteindelijk zal bondscoach Meenhorst die beslissing nemen, weet de roeier. ‘Maar als het nog anderhalf jaar skiffen is, hoor je mij niet klagen.’