Van labrador tot pitbull of hoe Thomas Krol veranderde in een nietsontziende topper

Thomas Krol en zijn coach Jac Orie vallen elkaar in de armen. Kai Verbij loopt met gebogen hoofd op het tweetal af. Zijn 1.000 meter mislukte door een foute kruising. Beeld Klaas Jan van der Weij / de Volkskrant

Er was zoveel om op te letten voor Thomas Krol tijdens de laatste rit van de 1.000 meter. Hij zag zijn beste vriend Kai Verbij zijn race verprutsen en vreesde tegelijkertijd de olympische titel te verliezen aan de Canadees Laurent Dubreuil. Maar die laatste kwam tekort en Krol kon uitgelaten op een bankje springen, de armen gestrekt in de lucht.

1.07,92 was zijn tijd op de 1.000 meter. De 29-jarige schaatser uit Deventer dacht dat het niet genoeg was, maar in de laatste twee paren kwam niemand er meer aan. Dubreuil bleef hangen op 1.08,32 en het brons ging verrassend naar de Noor Håvard Holmefjord Lorentzen in 1.08,48.

Voor Krol is de olympische titel, na zijn zilveren 1.500 meter, de bekroning van vier jaar waarin hij als sporter een metamorfose doormaakt. Dat blijkt direct uit de manier waarop hij terugblikt op de mislukte race van zijn boezemvriend Verbij. ‘Het was een droom om samen met hem op het podium te komen’, zegt hij. ‘Maar voor mezelf ben ik gelukkig.’

Krol zet zichzelf op de eerste plaats en dat was vroeger anders. In 2018 eindigde hij bij het olympisch kwalificatietoernooi als derde op de 1.000 meter, een plek die geen garantie gaf op een startbewijs. Niet hij werd aangewezen, maar Verbij die vanwege een blessure niet gereden had.

Verdrietig was hij toen. Boos misschien ook wel, maar enkel van binnen. Naar buiten toe was hij inschikkelijk. Verbij verdiende die aanwijsplek wel, zei hij. Dat zei hij niet alleen omdat Verbij zijn beste maat is, maar ook omdat Krol niet voor zichzelf durfde op te komen. Wie was hij om zijn plek op te eisen?

Oogstrelende techniek

Hij gold van jongs af aan als een groot talent, met zijn lange lijf (1.91) en oogstrelende schaatstechniek. Op een haar na liep hij op de 1.000 meter de Spelen van 2014 mis. Hij was maar 0,07 seconde langzamer dan Mark Tuitert, die wel mocht gaan. Maar hij stond ook bekend als een vriendelijke reus. Als iemand die meer leek te dromen van een carrière als piloot dan dat hij werkelijk geloofde in schaatstitels. Uren kon hij doorbrengen met een vliegsimulator.

Na die vorige olympische winter verkaste hij van de ploeg van Gerard van Velde naar de formatie van Jac Orie. En zijn nieuwe coach was niet mild voor hem. Krol was een labrador, vond Orie. Een goeiige lobbes die zich tevreden stelde met wat er aan restjes over schoot. Dat is geen goede karaktereigenschap voor een topsporter. Krol: ‘Ik moest een pitbull worden.’

De Jumbo-Visma-ploeg was de juiste omgeving om nietsontziend te worden. Dat werd hem bij de eerste fietstraining in het voorjaar van 2018 al pijnlijk duidelijk. Na twee minuten afzien op kop van het groepje, wilde Krol zich weer laten afzakken. Sven Kramer maakte onmiddellijk een venijnige grap dat het contract van de nieuwkomer maar beter weer ontbonden kon worden. Zo kende Krol het niet. ‘Bij mijn vorige ploeg zouden ze ze zeggen: dan fietsen we toch wat langzamer.’

Het duurde niet lang of hij stond zijn mannetje. Niet door zich als een hork te gedragen. Zo is hij nu eenmaal niet. De vriendelijke oogopslag heeft hij nog altijd, de beleefdheid van toen ook. ‘Maar ik laat mijn tanden zien op mijn manier’, zegt hij. ‘Ik geef een grote bek terug zonder mezelf te verloochenen.’

December 2018

Hij leerde van Orie ook dat hij kon dat hij kon winnen. Dat geloofde hij voor 2018 niet. Dan was hij al verguld met een derde plek, want de anderen waren immers beter. Toen Orie hem in zijn eerste zomer op het hart drukte dat hij echt de beste kon zijn ging het er aanvankelijk ook niet in. Dat gebeurde pas toen hij bij een wereldbekerwedstrijd in Thialf in december 2018 de 1.500 meter zegevierde. ‘Dat was echt een eyeopener.’

Sindsdien is hij een winnaar. Met de wereldtitels op de 1.500 meter in 2019 en 2021 als hoogtepunten. Onfeilbaar was hij niet, want hij werd twee jaar achtereen op de 1.000 meter op de WK gediskwalificeerd, in 2020 en 2021. En gespeend van twijfel was hij zeker niet.

Afgelopen najaar verloor hij zijn zelfvertrouwen. De testwaardes in training, de kracht die hij op de fiets kon leveren, waren minder dan het jaar ervoor. Minder dan in de aanloop naar de winter waarin hij zich in de Heerenveense schaatsbubbel zo sterk voelde. Die tegenvallende trainingsdata moest wel duiden op een mindere vorm, redeneerde hij. En dat in een olympisch seizoen.

Een flinke tik kreeg hij vervolgens bij een trainingswedstrijdje in Inzell, waar Hein Otterspeer hem op het ijs voorbij stoof. Orie kon nog zo vaak zeggen dat hij op koers lag, dat hij in oktober nog niet in topvorm hoefde te zijn, het kwam niet meer binnen. De twijfel was als houtrot in zijn zelfbeeld getrokken.

Hij zocht op aanraden van zijn vriendin zijn toevlucht tot een mental coach. En dat terwijl hij bij de ploegpresentatie van Jumbo-Visma in september nog had gezegd dat hij dat niet nodig had. ‘Ik heb alles op een rijtje’. Dat waren zijn woorden, herinnert hij zich na afloop van zijn gouden race. Hij moet er nu om lachen.

Van begin november tot twee dagen voor zijn 1.000 meter stond zijn mentale begeleidster hem bij. Wat hem in Beijing hielp was haar advies om de wilde gedachten die door zijn hoofd vlogen en hem in de dagen voor de race wakker hielden niet te beknotten. De voorstelling van hoe hij falen zou en het beeld van een gouden medaille, het mocht er allemaal zijn, legde ze uit. Maar wel maar eventjes. Tien minuutjes voor het slapengaan mocht hij zonder ingrijpen negatief en positief over elkaar heen laten buitelen. Dat werkte. ‘Na zeven minuten lag ik te slapen.’

Op veel vlakken is Krol een ander mens, maar zijn oude ik blijft hij trouw. Een toekomst als KLM-gezagvoerder heeft hij nog altijd niet opgegeven, al moet de opleiding ervoor waarschijnlijk wachten tot na de Spelen van 2026. ‘Naast olympisch goud, is piloot worden nog steeds mijn grote droom.’