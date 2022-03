Van het paradijs naar de hel. Europees kampioen Italië mist het WK voetbal

Aleksandar Trajkovski van Noord-Macedonië juicht, terwijl Italië treurt. Beeld DeFodi Images via Getty Images

‘Van het paradijs naar de hel’, kopten Italiaanse media vrijdagochtend, nadat Noord-Macedonië het land uitschakelde in de play-off voor WK-deelname. De voetbaldwerg (nummer 67 op de Fifa-ranglijst) velde de Europees kampioen met een doelpunt in de blessuretijd na een verdedigende wedstrijd.

Dat strijdplan klinkt in het buitenland misschien wel typisch Italiaans, maar hadden de azzurri toch niet tijdig doorzien. In Italië was het vizier al gericht op de tweede play-off-ronde tegen Portugal: met het oog op de duels met Cristiano Ronaldo werd aanvoerder Giorgio Chiellini bijvoorbeeld rust gegund. Die overmoed strafte Noord-Macedonië af, waardoor Italië voor de tweede keer op rij het WK mist.

Ook in 2018 was het land er niet bij in Rusland, na de voor Italië traumatische uitschakeling door Zweden. ‘Vervloekte WK’s’, foeterde krantdagblad Il Mattino dan ook. ‘Een nationale schande’, oordeelde Il Giornale, de krant van Silvio Berlusconi, over het vaderlandse optreden.

En dat terwijl Italië zich in juli nog tot Europees kampioen mocht kronen op Wembley, ten koste van gastheer Engeland. Tijdens de WK-kwalificatie bleek eens te meer hoe groot de rol van toeval is, want waar de dubbeltjes vorige zomer steeds de goede kant op vielen – bijvoorbeeld tijdens penaltyreeksen in de halve finale en finale – ging het nu een paar keer beslissend mis vanaf elf meter.

Door twee gemiste penalty’s tegen Zwitserland in de groepsfase was Italië überhaupt veroordeeld tot het spelen van de play-offs, waarvan het land de eerste wedstrijd leek te zien als een formaliteit. Maar de goal van Aleksandar Trajkovski in de blessuretijd betekende een plotseling en versneld einde aan een Italiaanse voetbalgeneratie.

De kans dat aanvoerder Giorgio Chiellini (37) of zijn centrale verdedigingspartner Leonardo Bonucci (34) hun laatste toernooi vorige zomer al gespeeld hebben, is zeer groot. De Italiaanse media richten hun blik ondertussen alweer op de toekomst, die voorlopig afhangt van één vraag: blijft bondscoach Roberto Mancini aan?

Zelf wilde de trainer daar na de wedstrijd nog geen uitspraak over doen. Chiellini sprak de hoop uit dat Mancini blijft, maar als hij afzwaait staat zijn gedoodverfde opvolger volgens La Gazetta dello sport al klaar: Fabio Cannavaro, oud-verdediger en ex-aanvoerder van het nationale team.

Met of zonder nieuwe bondscoach, veel tijd om de kater van de uitschakeling weg te spoelen is de Italiaanse ploeg niet gegund. Dinsdag moet het land nu vriendschappelijk aantreden tegen Turkije, terwijl Noord-Macedonië in Porto mag strijden om een WK-ticket.