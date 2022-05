Van heinde en verre komen de Feyenoordfans naar Tirana: ‘Dit sprookje moet positief eindigen’

Feyenoord-supporters in de Albanese hoofdstad Tirana, waar de Rotterdammers de Conference League-finale speelt tegen AS Roma. Beeld ANP

Van heinde en verre en nog verder zijn ze de afgelopen dagen naar Tirana gekomen, de Feyenoord-fans die woensdagavond naar de Conference League-finale tegen AS Roma willen in het fraaie, veelkleurige, maar krappe Air Albania-stadion. Uit Cambodja, Argentinië en een piepklein Noors eilandje. Reizen van dertig uur met overstappen op Bangkok en Zürich. Of vanuit Gjerøy met de boot naar Bodø, dan vliegen naar Oslo, Hamburg en Tirana. Rijden naar het Duitse Memmingen en dan de andere kant op vliegen naar Londen, vervolgens koers naar Wenen, Podgorica en tot besluit een busreis van zes uur naar de beloofde stad.

Ze zijn doorgaans goedlachs, vrolijk en zitten vroeg aan het bier, sommigen plakken er een culturele rondreis aan vast. Ze zingen graag. ‘Ti-ra-na wo-ho’, klinkt het op luchthavens, in vliegtuigen, op veerboten, in taxi’s en op bloedhete Albanese pleinen en terrassen.

Oud-Feyenoord-aanvoerder Paul Bosvelt wordt herkend in het vliegtuig en moet een liedje zingen. Zonder dralen zet hij keihard Super Feyenoord, You Make Us Happy in. Bosvelt, die twintig jaar geleden namens Feyenoord de laatste Europese beker, de Uefa Cup, hief, werd door de club benaderd om als vip naar Tirana te komen. Maar hij had al kaartjes en zit liever tussen de fans.

Feyenoord-supporters dinsdagavond in Tirana. Beeld REUTERS

Ja, Feyenoord- en Roma-supporters hebben een slechte reputatie op het vlak van rellen, al gedragen die van Feyenoord zich de laatste tijd behoorlijk netjes bij uitwedstrijden. Op dinsdag is de sfeer in Tirana overdag opperbest. 15- tot 18 duizend Feyenoord-supporters worden er in totaal verwacht, uit Italië wordt het dubbele aantal verwacht.

Hier en daar wordt er wel wat uitgedaagd, zeker als een groepje in de meerderheid is. Bij sommige cafés staan veel mannen in het zwart, doorgaans de kleur van de fanatiekelingen. Op die plekken worden alleen Italianen of alleen Nederlanders toegelaten door vriendelijke politieagenten.

Ticketjacht

Trots op hun club overheerst. Zo vaak maken ze dit niet mee. Feyenoord speelde en won drie Europese finales, AS Roma speelde er twee – en verloor beide.

Doordat er in het stadion maar 22.500 mensen passen, en beide clubs slechts drieduizend kaarten kregen voor hun fans, is er bovendien een soort ticketjacht gaande. Feyenoord-fans Marcel de Waal en Edwin de Leeuw uit Uitgeest – ‘Ja, dat is meer AZ- en Ajax-gebied, maar Feyenoord zit nu eenmaal in ons bloed’ – hebben de Albanese zwager van De Waal ingezet om aan kaarten te komen. ‘Hij heeft nu iemand gevonden die 500 euro vraagt, maar ik ga niet verder dan 300’, zegt De Waal.

De Leeuw: ‘En anders kijken we hier in de kroeg. Ook mooi.’

In de taxi naar hun hotel kijken ze hun ogen uit. De machtige bergen met daartussen afwisselend palmbomen, bouwvallen, rommelkraampjes, glanzende hoogbouw en standbeelden van Albanese helden te paard haalt het niet bij de spelersbus van Feyenoord waar ze nu toevallig achter rijden. Marketing- en salesmanager De Waal (51) en projectbeheerder De Leeuw (49) voelen zich weer even jongetjes.

‘Ed, wat een feest, nu al!’

‘Kun je ze zien, Mars?’

Maar De Waal kijkt alweer op zijn mobiel. Daarop prijkt inmiddels een selfie met ESPN-analyticus en oud-Feyenoorder Pierre van Hooijdonk, die hij trof op het vliegveld van Tirana. Maar hij is vooral benieuwd of zijn zwager al iets heeft kunnen regelen. ‘Het kriebelt steeds meer.’

Feyenoord-fans drinken bier op een plein in Tirana. Beeld AFP

Vijf fans van rond de 20 jaar die in de namiddag in hun blote basten bier staan te drinken op het 40 duizend vierkante meter grote, als fanzone ingerichte Skanderbeg-plein, hebben al een kaart. Overgekocht van drie Albaniërs voor ruim 600 euro per stuk. Viel nog mee. ‘Ze vroegen er eerst 1.000 euro voor.’ De oudste van het stel, Siefko Jager uit Harlingen, kwam de verkopers via Instagram op het spoor.

Was het niet gelukt, dan was het ook prima geweest. ‘Je moet hier gewoon bij zijn’, zeggen ze in koor. Ze waren te jong om de vorige Europese finale van Feyenoord in 2002 bewust mee te maken en hebben intens medelijden met hun kameraad die achterbleef op het vliegveld van Keulen omdat zijn paspoort was verlopen.

Jager geniet. ‘In Marseille (waar Feyenoord de halve finale speelde, red.) liep het compleet uit de klauwen, traangas, agressieve lui. De Albaniërs zijn supervriendelijk, ook diegenen die je een kaartje willen verkopen. Ze hebben echt zin in deze finale. Maar ze kunnen een financiële slag slaan, natuurlijk. Dat gun ik ze ook wel.’

Net het WK

Voor het standbeeld van de Albanese held Gjergj Skanderbeg staat de Conference League-beker te blinken, ernaast een speaker waaruit doorlopend de Conference League-hymne klinkt. Een andere door ESPN ingevlogen oud-speler, Mario Been, poseert op verzoek met de beker en wordt door Feyenoord-fans toegezongen. Langslopende Albaniërs neuriën vrolijk mee.

Het gemeentehuis is zoals talloze gebouwen en bouwplaatsen volledig bedekt met een doek met daarop de aankondiging van de finale. Been: ‘Ongelooflijk, alsof ze hier het WK organiseren. Ontzettend leuk dit, voor Tirana.’

Maar ook ‘ontzettend leuk’ voor Feyenoord, vindt Been, die opgroeide in Rotterdam-Zuid. ‘We tellen echt weer mee. Dus laat het vooral in godsnaam rustig blijven de komende dagen. Dit sprookje moet positief eindigen.’