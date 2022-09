Van Heero tot Zeero: de opkomst en ondergang van een Friese mascotte

Onder de kop ‘Domweg gelukkig in Heero’ publiceerde de Volkskrant vijf jaar geleden een uitgebreide reportage over de mascotte van Heerenveen, een volwassen man in een shirt met pompeblêden en een blond Viking-hoofd, inclusief hoorntjes. De clubleiding had één eis gesteld: ter bescherming van de Friese kinderziel moest de identiteit van de man geheim blijven, ‘net zoals Sinterklaas’.

Hij had bij de club een dienstverband als huis- en decoratieschilder. Alles was nog koek en ei in Heerenveen. De man was het gezicht van de Kidsclub en kreeg veel waardering voor zijn werk tijdens wedstrijden in het Abe Lenstra-stadion. Heero, een samenvoeging van ‘Heerenveen’ en het Engelse ‘hero’, was de oudste mascotte in het betaald voetbal. Al sinds 2000 verschool hij zich in het pak.

Rond de eeuwwisseling rukten de mascottes op in de stadions, naar Amerikaans voorbeeld. Het spel was niet meer genoeg, het bijprogramma werd uitgebreid. De volumeknop ging op tien, volkszangers verschenen op de middenstip. PSV introduceerde Phoxy, FC Dordrecht Sjakie Schaap, Feyenoord Coentje.

Het is een serieuze zaak. Zwolfje van PEC Zwolle werd een paar jaar geleden in Tilburg gekroond tot winnaar van het Open NK Mascotte. Het is echt topsport, verklaarde de gelukkige winnaar na afloop. ‘Mascotte zijn is niet simpelweg een pak aantrekken, je moet je pak zijn.’

Niet overal werden mascottes massaal geknuffeld. De mascotte met verreweg de beste naam, Harry NAC, kreeg in Breda geen poot aan de grond. Vice maakte in 2019 een bloedserieuze podcast over hem die de moeite van het beluisteren waard is, De opkomst en ondergang van Harry NAC.

Daarin kwam ook het moment ter sprake dat Harry NAC na de aftrap van een wedstrijd tegen Feyenoord kruipend naar de zijlijn ging, tot hilariteit van de juichende supporters die pas later begrepen dat de mascotte was getroffen door een aanval van hyperventilatie.

De zaak-Heero overtreft dit allemaal. Heerenveen wilde van hem af, omdat hij medewerkers van de club zou hebben geïntimideerd. Er was ook iets met corona. Heero was niet gevaccineerd en zou de spelers van Heerenveen in gevaar hebben gebracht door de anderhalvemeterregel te negeren. De kantonrechter werd erbij gehaald.

Het was groot nieuws; ‘internationaal nieuws’, zelfs, volgens De Telegraaf. In De Avondshow van de VPRO gingen deze week Arjen Lubach en Diederik Smit los op de kwestie. De Volkskrant, fanatiek op dit dossier, besteedde twee pagina’s aan de heisa in Heerenveen.

En zo werd Heero een symbool voor het goede van vroeger, een strijder tegen de verzakelijking van het voetbal, een weerloos slachtoffer van de kille bestuurscultuur. Iedereen nam het op voor de mascotte, een kindervriend die geen kwaad kan doen, want anders word je geen mascotte.

De stemming was in de media uitermate jolig, (‘No more Heero anymore’, aldus de Volkskrant), totdat de kantonrechter donderdag besliste dat het ontslag van de mascotte, van wie inmiddels bekend was geworden dat hij Hendrik Pasveer heet en 52 jaar is, onrechtmatig was en een bestuurder van de club met de dood werd bedreigd.

Wat Heerenveen had bezield om deze trouwe clubman eruit te gooien, werd slechts mondjesmaat belicht. Heero had moeite met gezag, werd gezegd, en mensen bij de club hebben geïntimideerd. De kantonrechter rekende het Heerenveen vooral aan dat er geen dossier over het gedrag van de verklede man was bijgehouden.

De beeldvorming is ernstig vertroebeld geraakt, stelde Heerenveen. Goed punt. Er is massaal partij gekozen voor een mascotte, terwijl de simpele waarheid is dat ook in een pak met pompeblêden een man schuil kan gaan die de regels aan zijn laars lapt en denkt dat hij vanwege bewezen diensten onaantastbaar is. Van Heero tot Zeero, dat krijg je er dan van.