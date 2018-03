Van Halst en Verbeek moesten zorgen voor de wederopstanding van FC Twente, maar degradatie lijkt onafwendbaar

De landstitel in 2010 had een welhaast megalomaan bewind opgeleverd, waarin Twente door de wereldvoetbalbond Fifa werd bestraft vanwege een duistere en illegale overeenkomst met investeringsfonds Doyen. Gesjoemel met transfers en valse facturen; het paste bij een directie die zichzelf boven de wet had gesteld. Hoewel Twente nog tot 2019 is uitgesloten van Europees voetbal, is de tijd van bezinning alweer verdwenen.



De in november 2017 overleden financier Dik Wessels, voormalig topman van Volker Wessels, zei een jaar eerder wel te kunnen leven met het vonnis van de licentiecommissie. Hij schrok echter terug voor de schuldenlast van 20 tot 25 miljoen euro die aan de gedwongen degradatie kleefde. Toch lijkt de nieuwe chaos in Enschede de beoogde straf van de licentiecommissie met terugwerkende kracht te rechtvaardigen. Ga je maar een jaartje schamen in de eerste divisie, FC Twente heeft die tijdelijke verbanning eerder overleefd.