Van Guardiola tot Federer, sporters trekken de portemonnee in de strijd tegen het coronavirus

Roger Federer. Beeld Reuters

Zij doneerden samen 1 miljoen euro aan ‘We kick corona’, een fonds dat de gezondheidszorg en het maatschappelijke werk steunt in de strijd tegen het virus. Ze haalden binnen een dag nog eens anderhalf miljoen op bij andere Duitse internationals. ‘Het gaat nu om de gezondheid en dat is terecht. We hopen dat veel van jullie dit voorbeeld volgen door geld over te maken’, sprak Goretzka.

De gewenste kettingreactie kwam op gang. De Poolse Bayern-spits Robert Lewandowski schonk in zijn eentje een miljoen, net als onder meer Manchester City-coach Josep Guardiola, Barcelona-aanvoerder Lionel Messi en tennisser Roger Federer. Ronaldo en zijn zaakwaarnemer Jorge Mendes financierden drie IC-afdelingen in Portugal.

Veel grootverdieners blijken bereid om tijdelijk salaris in te leveren zodat het overige clubpersoneel kan worden doorbetaald. Ook die bedragen lopen al snel in de miljoenen.

Aanvankelijk waren de giften die naar buiten kwamen bescheidener van omvang. Zo verdubbelde Manchester United-middenvelder Paul Pogba een inzamelingsactie ter ere van zijn verjaardag als die 29.500 euro zou opleveren en Milan-vedette Zlatan Ibrahimovic legde 100 duizend euro in als startschot van een veiling. Het leidde tot lof, maar ook tot schampere reacties als: ‘Voor een speler die drie ton per week verdient, is 27 duizend euro zakgeld.’

In verhouding zijn de stortingen van Federer en Messi ook niet buitenproportioneel gezien hun jaarinkomen. De multimiljonair Federer heeft alleen al met kledingsponsor Uniqlo een tienjarig contract lopen ter waarde van 300 miljoen euro. Lionel Messi toucheert bij Barcelona aan salaris en bonussen zo’n 48 miljoen euro bruto en heeft daarnaast nog een trits persoonlijke sponsors.

Er zitten pr-kanten aan de donaties; de sporter vijzelt zijn imago op door als ‘weldoener’ op te treden. Anderzijds kan gesteld worden dat juist door donaties openbaar te maken anderen worden aangezet om hetzelfde te doen. De acties van Pogba en Ibrahimovic om samen geld op te halen entameert bovendien een solidariteitsgevoel.

Ook veel sportclubs en bonden zamelen geld in of proberen op een of andere wijze bij te dragen. Veel Nederlandse voetbalclubs hebben platformen opgezet om vrijwillige hulpverleners en hulpbehoevenden bij elkaar te brengen. Spelers en stafleden van FC Utrecht geven daarnaast leestips, want ‘lezen is een mooie activiteit tijdens de dode uurtjes’. ADO Den Haag zamelt mondkapjes in. PSV geeft een inkijkje in de trainingen van spelers om zo mensen die thuis moeten blijven te stimuleren ‘fit en actief’ te blijven.

Bij Heracles is vast een stadionvak voor gereserveerd voor een van de eerstvolgende thuiswedstrijden voor 500 ‘zorgmedewerkers, vrijwilligers of andere vitale beroepen’. Voorwaarde: er moet in totaal 50 duizend keer worden hooggehouden. Door filmpjes waarop zo vaak mogelijk een bal wordt hooggehouden op sociale media te plaatsen met de hashtag #houdhoogvoorhelden kan iedereen ‘doneren’.

Bayern München, Borussia Dortmund, RB Leipzig en Bayer Leverkusen hebben in totaal 20 miljoen euro vrijgemaakt. De vier Duitse deelnemers aan de Champions League willen met dat geld clubs helpen die in de problemen dreigen te raken na de uitbraak van het coronavirus. ‘We hebben altijd gezegd dat we solidair zijn met clubs die zonder eigen schuld in problemen zijn gekomen”, zegt directeur Joachim Watzke van Borussia Dortmund.