Van grindbak naar zege: Verstappen wint na wonderbaarlijke ommekeer in Barcelona en grijpt WK-leiding

Max Verstappen na afloop van de race op het Circuit de Barcelona-Catalunya. Beeld REUTERS

Bijna een halve wedstrijd leek niets te gaan zoals Verstappen wilde op het circuit van Catalonië. Door een windvlaag die hem verraste, belandde hij al vroeg in de wedstrijd in de grindbak. Toen hij daar eenmaal uit was, zaten er opeens twee auto’s en tien seconden tussen hem en zijn titelrivaal Leclerc. De kans op de racezege was daarmee voor Verstappen vrijwel nihil geworden.

Vervolgens zat hij bijna twintig rondjes vast achter de tragere Mercedes van George Russell. Net als in de kwalificatie op zaterdag kampte Verstappen met een probleem in zijn DRS-systeem. Via dat systeem kunnen coureurs met een druk op de knop tijdelijk hun achtervleugel openen als ze minder dan een seconde achter een andere auto zitten. Met de inhaaltruc winnen ze zo’n 10 kilometer per uur. Dat was precies de snelheid die Verstappen miste om Russell gedecideerd te kunnen inhalen.

Ronde na ronde liep de frustratie op in Verstappens cockpit. Hij mopperde op zijn team en vervloekte zijn DRS-systeem. Ondertussen reed WK-leider Leclerc kalmpjes weg van hem. De Ferrari-rijder profiteerde volop van Verstappens geworstel en reed ruim tien seconden voor de rest van het veld, tot in ronde 27 van de 66 opeens alles veranderde.

Sputterende Ferrari

Leclercs Ferrari-motor maakte een raar geluid en begon te sputteren. De Monegask wist meteen dat het einde race was. Met een slakkengang reed hij terug naar zijn team, waar hij zijn auto in de garage parkeerde. Het probleem kwam vanuit het niets, zei hij gelaten voor de camera van Viaplay na zijn eerste uitvalbeurt van het seizoen. ‘Maar dit hoort bij racen. Soms is het je dag niet.’

Max Verstappen rijdt langs zijn teamgenoten op het circuit bij Barcelona. Beeld Getty Images

Kort daarna sneuvelde er nog een Ferrari-motor (die van Alfa Romeo-coureur Zhou), wat suggereerde dat de Italiaanse krachtbronnen moeite hadden met de bloedhete omstandigheden in Barcelona. Bij de start van de race was het zo’n 36 graden, waardoor goede koeling nog belangrijker was dan normaal.

Barcelona blijft magisch voor Verstappen

Door het uitvallen van Leclerc werd een baalrace voor Verstappen er plots een vol perspectief: zijn team Red Bull had nog meer dan een halve race om een strategie te bedenken voor de racewinst, met daarbij de geruststellende gedachte dat de grootste concurrent niet meer op het asfalt was. Binnen vijftien rondjes was het gepiept en reed Verstappen met zijn teamgenoot Pérez vooraan.

Vervolgens kreeg Pérez de opdracht zich door Verstappen in te laten halen, om de Nederlander zo maximaal te laten scoren ten opzichte van Leclerc. In de slotronden kwam Verstappen geen moment meer in de problemen.

Hij won zo voor het eerst sinds zijn eerste F1-zege in 2016, bij zijn debuut voor Red Bull, weer op het Circuit de Barcelona-Catalunya. En wederom op een belangrijk moment; in één race veranderde voor de regerend kampioen een achterstand van negentien punten in het WK in een voorsprong van zes punten. Het kan straks zomaar zijn dat Verstappen in ‘zijn’ Barcelona een belangrijke stap zette naar zijn tweede wereldtitel.