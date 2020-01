Van Gerwen verliest wereldtitel darts van de slang

Peter Wright wint de finale van het WK darts. Beeld BSR Agency

Het missen van de doubles was de achilleshiel bij Van Gerwens poging om voor de vierde keer wereldkampioen te worden.

De 30-jarige pijltjesmeester uit Vlijmen was als favoriet begonnen tegen de negentien jaar oudere Wright die hij de afgelopen tien jaar drie keer op het wereldkampioenschap had verslagen. Dat gebeurde onder meer in de finale van 2014, toen Van Gerwen met 7-4 wist te winnen. Op de palmares van de Schotse showman prijkte slechts een grote titel: in 2017 won hij de Britse Open, toen Mighty Mike wegens een blessure afwezig was.

Van Gerwen speelde dit toernooi niet op zijn best. Hij won zijn wedstrijden ogenschijnlijk gemakkelijk maar de cijfers verbloemden moeizaam spel. Wright behaalde krappe zeges, maar speelde juist goed. Zijn halve finale tegen Gerwyn Price, alias The Iceman, verliep in een slechte sfeer. De Welshman was woedend over de capriolen van The Snakebite, die het publiek graag opzweept.

Van Gerwen, zoals altijd opgekomen onder de klanken van Seven Nation Army, begon de finale goed door Wright te breken, maar de Schot, die de steun van het thuispubliek had, brak meteen terug. De set ging naar Wright met een gemiddelde van boven de honderd. Wright zette zijn goede spel voort en won de tweede set. Vooral bij de doubles was hij scherper dan de Brabander.

Een getergde Van Gerwen herpakte zich: hij won de derde set met slechts 37 darts. Ze begonnen elkaar in sportief opzicht op te jutten, Van Gerwen produceerde zijn eerste 180 en maakte gelijk in sets. Daarna was het weer de beurt aan het slangenmens dat de vijfde set won, profiterend van een opvallende reeks missers op de doubles door Van Gerwen. Het missen van doubles bleef ook in de zesde set een probleem voor Van Gerwen: 4-2.

Onder grote druk liet hij deze week vaak zijn beste spel zien en zo ook nu. Van Gerwen, zichtbaar balend van zichzelf, pakte de zevende set, waardoor hij in de wedstrijd bleef. Wright, de eeuwige nummer twee, bleek mentaal ijzersterk te zijn en kwam wederom terug: 3-5. Van Gerwen moest een manier vinden om Wright te breken en vond die niet.

Nadat Wright een 6-3 voorsprong had genomen liep Van Gerwen van het podium af, abusievelijk in de veronderstelling verkerend dat er een pauze was. Het tekende de verwarring bij de Brabander. Hij vocht voor wat hij waard was en wist Wright te breken, maar het bleek niet voldoende te zijn. Dit was de avond van ‘Wrighty’ die voor het eerst in acht pogingen een dartsfinale van Mighty Mike heeft weten te winnen.