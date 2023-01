Van Gerwen verliest finale WK darts, grijpt naast vierde titel

Michael van Gerwen (links) met op de achtergrond Michael Smith, die zijn eerste wereldtitel veroverde. Beeld AFP

Smith (32) maakte de spannende finale af met dubbel 8. De nieuwe nummer 1 van de wereld, die 22 180'ers noteerde, kwam in de finale tot een gemiddelde van 100,87. Van Gerwen, die zeven 180'ers minder gooide, had over de hele wedstrijd een gemiddelde score van 99,58.

In de tweede set gooide Smith, die ‘Bully Boy’ als bijnaam heeft, een negendarter. Hij maakte de perfecte leg af met dubbel 12. In de beurt daarvoor was de Nederlander ook één pijl verwijderd van een ninedarter.

Voor de negendarter had Van Gerwen de eerste set overtuigend met 3-1 gewonnen. Hij herpakte zich goed na het verlies van de tweede en derde set en kwam met 3-2 in sets voor. Smith won vanaf dat moment echter vier sets op een rij en was bij een 6-3-voorsprong dicht bij de titel. Hij kreeg de mogelijkheid 167 uit te gooien voor de wereldtitel, maar slaagde daar niet in.

Van Gerwen toonde veerkracht, bracht de spanning terug en maakte er 6-4 van. Hij nam in de elfde set een voorsprong van 2-0 in legs, maar moest de laatste drie legs toch weer aan de Engelsman laten. Smith had een uitgooipercentage van 47,3 procent, Van Gerwen slechts van 38,5 procent.

Van Gerwen aasde in Londen op zijn eerste wereldtitel sinds 2019. Ook in 2014 en 2017 was hij de beste op het WK van de PDC. In 2013 en 2020 was hij ook finalist en tijdens het WK van vorig jaar moest hij zich terugtrekken met een positieve coronatest.

Van Gerwen verloor op weg naar de finale slechts drie sets. Maandag was hij bij de laatste vier met 6-0 veel te sterk voor de Belg Dimitri Van den Bergh.

Voor Smith was het zijn derde finale op het WK. Vorig jaar moest hij met 7-5 zijn meerdere erkennen in Peter Wright, in 2019 met 7-3 in Van Gerwen. Vorig jaar pakte hij op de Grand Slam of Darts zijn eerste grote titel. De laatste jaren stond de nieuwe wereldkampioen vooral bekend als een darter die veel finales verloor.