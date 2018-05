Van Gaal, zoals altijd, pijnlijk eerlijk tijdens de presentatie van het boek 'De hand van Louis van Gaal'

Er ligt een aanbieding op hem te wachten, maar welke? Bij de presentatie van het boek ‘De hand van Louis van Gaal’, gisteravond in het Compagnietheater in Amsterdam, wilde de hoofdrolspeler zelf niets kwijt. Of althans, bijna niets. ‘Het is iets wat ik nog niet heb gedaan.’ En: ‘In juli, augustus komt er duidelijkheid. Ik hoef alleen nog maar ja te zeggen. Of nee. Je krijgt er allerlei sores bij, ik weet niet of ik dat nog wel wil.’

Louis van Gaal tijdens de uitreiking van de Rinus Michels Awards in het stadion van PEC Zwolle. Foto ANP

De Hand van Van Gaal is een boek over het WK 2014, waarin het Nederlands elftal tegen alle verwachtingen in de derde plek behaalde. Die prestatie fascineerde NRC-journalist Hugo Logtenberg dermate dat hij besloot op zoek te gaan naar het geheim van Louis van Gaal. Met instemming van de gewezen bondscoach zelf sprak hij met spelers, stafleden en andere betrokkenen. En met Van Gaal zelf uiteraard.

Die wilde gisteravond best in gesprek met presentator Wilfried de Jong, maar wel op de voorwaarde dat hij thuis zou worden opgehaald. Zij wilden immers iets van hem, niets andersom. Ruim op tijd stond de stagiair van de sportredactie voor zijn appartement in Noordwijk. In de BMW van hoofdredacteur Peter Vandermeersch, dat wel. Onderweg had Van Gaal voorspeld: ‘Het theater zal wel vol zitten.’

Dat klopte. De ruim vierhonderd aanwezigen kregen Van Gaal, die een uur lang werd geïnterviewd, in al zijn gedaanten te zien. Soms grappig, dan weer boos. Af en toe lief en altijd eerlijk, pijnlijk eerlijk soms. Op de vraag wat hij dacht toen hij vernam dat Johan Cruijff was overleden: ‘Niet veel, eerlijk gezegd. Cruijff is niet mijn vriend. Ik hecht me niet aan iemand die niet mijn vriend is.’ En nee, hij heeft daar geen rust in gekregen nu Cruijff er niet meer is. ‘Want zijn naam leeft altijd voort.’

In De hand van Van Gaal komen tal van aardige details voorbij. Wesley Sneijder die regelmatig sigaretten toegespeeld krijgt van materiaalman Carlo de Leeuw bijvoorbeeld. En natuurlijk ook de beroemde keeperswissel in de wedstrijd tegen Costa Rica. Die keuze was volgens Van Gaal al ruim voor het WK gemaakt, tijdens een overleg met zijn stafleden.

‘Die Cillessen heeft nog nooit een penalty gehouden. Zijn uitstraling is niet geweldig voor een keeper. Krul is groter, heeft langere armen. Ik heb nooit overwogen om dat vantevoren te zeggen tegen Jasper. Daar kan hij niet mee omgaan. Dat zag je ook toen hij die waterzak omtrapte.’

Nederland haalde de finale niet, omdat Argentinië in de halve finale beter was in de strafschoppenserie. Ron Vlaar, een van de spelers die miste namens Nederland, stond niet op het lijstje van vijf beoogde nemers, zo blijkt. Maar Van Gaal voelt zich niet in de steek gelaten. ‘Zo zijn spelers nu eenmaal. Je kunt moeilijk iemand dwingen.’