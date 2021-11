Van Gaal ziet zich genoodzaakt te ‘evolueren’ in aanloop naar belangrijke kwalificatieduels

Bondscoach Louis van Gaal op de persconferentie van dinsdag in Zeist. Beeld ANP

Dat hij Devyne Rensch zou oproepen als vervanger van de geblesseerde Jurriën Timber, had Louis van Gaal vroeger nooit gedaan. Rensch is reserve bij Ajax. Hij viel vorige week met kramp uit toen hij meedeed tegen Heracles, waarna trainer Erik ten Hag zei dat de moderne rechtsachter veel moet ­lopen en Rensch dat even niet gewend is.

Nu is hij opgeroepen voor Oranje, de overtreffende trap van het nationale voetbal. Rensch selecteren is tegen zijn filosofie van fit zijn en spelen bij de club. Het is zelfs, even afgezien van Van Gaal, tegen het wezen van Oranje, als verzamelplaats van de beste voetballers op een bepaald moment. Joël Veltman van Brighton? Rick Karsdorp van Roma? Zij kunnen kandidaten zijn, maar nu even niet, want nu wil Van Gaal vooral met de huidige groep de kwalificatiereeks afmaken. Liever geen ‘vreemde eenden in de bijt’.

Evoluerende visie

Kritiek op de selectie begrijpt hij, en toch is Rensch in zijn ogen terecht geselecteerd, als op meerdere plaatsen inzetbaar talent.

Over zichzelf: ‘De filosofie van Van Gaal past niet meer bij deze tijd. Ik moet mijn visie evolueren, al kan ik daar niet altijd tegen. Ik moet met de tijd mee, door me aan te passen.’ Die tijd is er een van grote selecties bij clubs, van profs die alles meedoen en spelers die af en toe minuten maken.

Devyne Rensch in duel met twee ADO-spelers. De Ajacied is opgeroepen als vervanger voor Jurriën Timber. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Zo stelt Van Gaal, gedwongen, zijn visie bij, waarbij ‘het spelletje zelf het belangrijkst blijft, en hoe je dat moet spelen.’

Hij merkt dat het Ajax-dna waarmee hij is opgegroeid langzaam wegsijpelt uit zijn gedachten, althans voor een deel. Hoe dat dna in elkaar stak? ‘Aanvallen, niet kijken naar de tegenstander, want wij zijn zo goed. Dat gaat niet altijd op.’

In de laatste wedstrijd van Bar­celona, afgelopen week bij Celta Vigo, zag hij kinderlijke naïviteit. Bar­celona stond met 3-0 voor, maar op het eind was het 3-3. Zelf sprak hij van een kantelpunt in zijn loopbaan tijdens het seizoen 1997-1998, zijn eerste jaar in Spanje, toen hij na een voorsprong van 3-0 met Barcelona alsnog met 3-4 verloor van Valencia. Ongelooflijk. Dat was zo’n moment dat noopte tot nadenken. Het gaat dus om aanpassing op velerlei gebied. Om resultaat.

Zo ook nu. Het is zaak in de laatste twee duels van de groepsfase de eerste plaats te behouden, om zich na het duel met Noorwegen, dinsdag in Rotterdam, te plaatsen voor het WK van eind volgend jaar in Qatar. Een zege op Noorwegen (2 punten minder) is genoeg, net als, dankzij het veel betere doelsaldo, twee gelijke spelen; zaterdag in Montenegro, dat uitgeschakeld is, vervolgens tegen de Noren. Ook Turkije (4 punten minder) heeft nog kans. De nummer twee speelt play-offs.

Van Gaal schiep hier en daar duidelijkheid dinsdag, bij de samenkomst in Zeist. Nu Steven Berghuis geblesseerd is, zijn Donyell Malen en Steven Bergwijn kandidaat voor de rechtsbuitenplaats in het 4-3-3-systeem, waaraan hij tot het einde van de kwalificatie vasthoudt.

Van Gaal heeft zijn vier flankaanvallers, allen met een sterker rechterbeen, gevraagd of ze ook rechtsbuiten kunnen spelen, atypisch in het huidige voetbal van rechtsbenige linksbuitens en linksbenige rechtsbuitens. Malen liet weten klaar te zijn voor de opdracht. Arnaut Danjuma en Noa Lang zijn meer geschikt voor linksbuiten.

Doelman Mark Flekken is opgeschoven naar de tweede plaats, nu Tim Krul vanwege besognes met Norwich om rust vroeg. Routinier Jasper Cillessen is terug. Hij is vooralsnog derde keeper, na Justin Bijlow en Flekken.

De oude Van Gaal

Over aanpassen en veranderende visies gesproken. In sommige opzichten blijft Van Gaal de oude Van Gaal. In een reactie op het falen van trainers met een voormalige loopbaan als topspeler merkte hij op dat ook zij zich dienen aan te passen, ‘en dat is niet makkelijk voor een Nederlander’. Hij wees naar succesvolle voormalige trainers in het buitenland met een vroegere opleiding tot docent, onder wie Rinus Michels, Guus Hiddink en Leo Beenhakker.

Hij had zichzelf kunnen noemen.

Hij zei wel dat er uitzonderingen waren, zonder ze te noemen. Johan Cruijff bijvoorbeeld, of Frank Rijkaard. Maar dat de KNVB stopt met de verkorte cursus voor oud-profs, met makkelijk ‘diplomaatjes’ uitdelen, lijkt hem een goed plan. Zelfs als daarmee een potentiële trainer als Wesley Sneijder verloren gaat.