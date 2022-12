Van Gaal schittert in persconferentie over kwartfinale: ‘Hoe ga je dat nu vertalen in het Arabisch?’

Louis van Gaal loopt donderdag de perszaal in Doha binnen. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Met alle respect voor de vorige tegenstanders: Argentinië is van een ander kaliber. ‘Het toernooi begint nu pas echt. Argentinië is een topland’, zei Louis van Gaal donderdag. Natuurlijk is daar het serieuze verhaal, op de dag voor de kwartfinale. ‘Voetbal was een open spel. Dat is het niet meer.’ En: ‘Voetbal wordt met het brein gespeeld.’

Maar wie de voorbeschouwingen van Louis van Gaal en zijn Argentijnse collega Lionel Scaloni na elkaar volgt in de toonzalen van het congrescentrum, denkt dat hij verhuist van cabaret in Carré naar de jaarvergadering van de accountantsclub in Kennemerland.

Scaloni, alles ontwijkend (‘we gaan het zien’). Van Gaal, meanderend langs een palet aan onderwerpen. Hij noemt scheidsrechter Mateu Lahoz een topper. Het is volstrekt logisch dat Oranje de passlijnen naar Lionel Messi wil afsnijden.

Soms is de sessie bijna cabaretesk. Als Van Gaal ingaat op een vraag over Argentijns international Ángel Di María, bijvoorbeeld, die hem vanwege hun gezamenlijke tijd bij Manchester United de slechtste trainer ooit noemde. Dat vindt hij oprecht jammer. Maar ja, met Memphis Depay liep het bij United ook niet soepel, en ‘nu zoenen we elkaar op de mond’. En dat in een land waar ze het openlijk tonen van affectie niet op prijs stellen, zeker niet tussen mensen van hetzelfde geslacht. Depay, naast Van Gaal bij de bijeenkomst, maakt een lachend, afwerend gebaar met de vinger, als hij de naar hem toe buigende Van Gaal duidelijk maakt dat zo’n zoen nu niet hoeft.

Evolutie

Het verhaal is duidelijk en in een gesprek met de Nederlandse pers nog eens uitgelegd. ‘We kunnen wereldkampioen worden. Ik heb niet gezegd: we gaan wereldkampioen worden.’ Bij eventuele uitschakeling ‘kun je niet zeggen dat we hebben gefaald. Ik geloof in teams en hoop dat we dat kunnen bewijzen. Maar we spelen tegen teams met veel individuele kwaliteit.’

‘Het voetbal is geëvolueerd naar compacte defensies. Meer op de counter, zoals jullie dat noemen. Ik noem dat omschakeling naar balbezit. Frankrijk speelt zo. Eigenlijk Argentinië en Brazilië ook. Wij kunnen nog aanvallender spelen, maar dat is afhankelijk van de tegenstander.’ Van Gaal koos het systeem bij de spelers, mede door zijn ‘evolutie’ als coach. Dat hoeft niet saai te zijn. ‘Dat hangt ervan af hoe snel je omschakelt. Hoe sneller je dat doet, des te spectaculairder het voetbal is. De goal die wij maakten tegen de Amerikanen, na twintig passes, was op zichzelf fantastisch.’

Strafschoppen

Bij Argentinië gaat het om het bedienen van Messi. ‘Natuurlijk is Messi de belangrijkste speler, de meest creatieve. In 2014 heeft hij geen bal geraakt. Wij verloren met penalty’s (in de halve finale, red.). Ik probeerde te winnen in reguliere tijd, door Huntelaar in te brengen. Dat was achteraf misschien een domme beslissing.’

Van Gaal kon destijds niet meer vasthouden aan de wissel van de doelman voor de strafschoppen, zoals eerder tegen Costa Rica, en de vaste volgorde van nemers was verstoord. Hoe nu Messi aan te pakken? ‘Dat is tactiek.’ Op eventuele strafschoppen is getraind, met wetenschappelijke hulp. De doelman zal niet snel gokken op de hoek, doch vertrouwen op zijn reactie na het schot. De nemers blijven vrij in hun hoofd, maar hebben tips gekregen. Over de taal van lichaamshouding, zowel van henzelf als van de doelman.

Terug naar de persconferentie, waar Depay meldt dat de spelersgroep Van Gaal een ‘goed toernooi wil schenken’. Een Arabische verslaggever vraagt Van Gaal wat zijn volgende baan zal zijn. Hij antwoordt dat hij in principe stopt, maar je weet het nooit. ‘Ach, ik ben 71 en ik zie eruit als een God.’ Met zichtbaar plezier: ‘Hoe ga je dat nu vertalen in het Arabisch?’