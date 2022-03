Van Gaal ontmoet tegen Duitsland zijn voormalige pupil Thomas Müller: anti-vedette en ruimteduider

Thomas Muller mist zaterdagavond een strafschop tegen Israel. Beeld REUTERS

‘Nee, dat klopt niet wat je nu zegt,’ bulderde Louis van Gaal een paar jaar geleden tegen Christian Falk, sterverslaggever van Europa’s grootste sporttijdschrift Sportbild. ‘Ik heb Thomas Müller niet eenmaal naar Manchester United willen halen. Ik heb hem tweemaal naar Manchester United willen halen!’

Bondscoach Van Gaal en de Duitse international Thomas Müller treffen elkaar dinsdag weer tijdens de vriendschappelijke wedstrijd Nederland-Duitsland. Ze hebben een bijzondere band. Toen Van Gaal in 2009 trainer bij Bayern München werd, katapulteerde hij de loopbaan van Müller. De 32-jarige Beier voetbalt nog altijd bij de Duitse topclub, de avances van Van Gaal, toen de trainer van Manchester United, ten spijt.

Briljante schijnbewegingen, aannames of dribbels zijn van Müller niet te verwachten. Met zijn lange armen, dunne benen, kippenborst, slordige kapsel, grote neus, brede mond en voorkeur voor het dragen van Lederhosen is hij ook geen postermateriaal, zo stelt hij zelf vaak vast. Maar scheepsladingen doelpunten, assists en slimme onbaatzuchtige loopacties, gevoegd bij zijn winnaarsmentaliteit maakten van hem qua prijzen de succesvolste Duitse voetballer ooit.

‘Heimelijke leider’

Hij is tevens uitgegroeid tot de ‘heimelijke leider’ van Bayern en de Duitse ploeg. Tijdens lockdownperiodes was Müller vaak de enige die hoorbaar was in de lege stadions, stelt Sportbild-verslaggever Falk.

Dat hadden niet veel mensen verwacht. Andries Jonker, assistent van Van Gaal bij Bayern, weet nog dat Hermann Gerland, destijds coach van het tweede elftal, en Bayern-manager Uli Hoeness een forse weddenschap afsloten. ‘Dat was niet om een tientje.’ Gerland wist zeker dat Müller en een ander talent, Holger Badstuber, het Duitse elftal zouden halen. Jonker: ‘Dat vertelde hij ook aan ons. Gerland zei: ‘Thomas kan op alle posities voorin spelen en scoren.’’

Aldus geschiedde, terwijl Bayern op dat moment drie gereputeerde centrumspitsen had in Klose, Toni en Gomez. Zonder hen en met de veelzijdige, leergierige Müller in de basisploeg werd de dubbel gewonnen en de Champions League-finale bereikt.

Müller omschreef zichzelf ooit als Raumdeuter, oftewel ruimteduider, een zelfverzonnen variant op Traumdeuter, dat dromenduider betekent. Jonker: ‘Hij is geen Iniesta, Robben of Ribéry. Waar de meeste goede voetballers naar de bal toekomen, gaat hij juist van de bal weg, de ruimte in. Daar heeft hij een geweldig oog voor. Hij staat altijd op de goede plaats als afmaker of voor de beslissende voorzet. Van Louis hoefde hij ook niet zo veel balcontacten te hebben. ‘Als je die ballen er maar inschiet,’ zei Louis.’

Gouden schoen

Nog moest Müller mensen overtuigen. Hij werd pas vlak voor het WK 2010 international, maar won op dat toernooi wel direct de gouden schoen dankzij vijf treffers en drie assists. Meer nog dan met zijn doelpunten stal hij de Duitse harten door na de winst op aartsrivaal Engeland aan het slot van een interview te vragen of hij de groetjes mocht doen aan zijn oma’s en opa. Nadat hij dat gedaan had, zwaaide hij nog een keer in de camera naar ze.

Müller was ook basisspeler toen Duitsland vier jaar later wereldkampioen werd en hij wederom vijfmaal scoorde. Met Bayern won hij onder meer twee Champions Leagues en tien landskampioenschappen. Jonker, die nog weleens app-contact heeft met Müller, omschrijft hem als ‘een echte Lederhosen-jongen, die zich nog steeds helemaal niets verbeeldt.’

In een tijdperk dat elke voetbalprof voor een wedstrijd in de kappersstoel plaatsneemt, zit het haar van Müller nog zoals hij die ochtend uit bed kwam. Jonker: ‘De meeste Beier zijn zoals Thomas Müller. In het café, bij de slager of op kantoor werken ook Thomas Müllers. Ook daarom wil de club hem zo graag behouden.’

Obsessieve blik in zijn ogen

Müller is een winnaar. Hij staat bekend om de bijna obsessieve blik in zijn ogen als hij reclameert bij scheidsrechters en zijn extatische gejuich na doelpunten. Buiten het veld is hij een vrolijke kletskous wat hem de bijnaam Radio Müller opleverde. Met collega-international Mats Hummels heeft hij een podcast ThoMats waarin ze elkaar voortdurend de loef afsteken. Jonker: ‘Hij zit vol zelfspot. Toen hij groggy was nadat hij een bal keihard tegen zijn hoofd had gekregen, trok hij even aan zijn kaken en zei droog: zoveel slechter kan het niet worden.’

115 miljoen euro bood Manchester United voor Müller. ‘Hij wilde in oktober 2018 ook weg, Bayern-coach Kovac had hem vier wedstrijden op de bank gezet en beledigd door te zeggen dat hij hem heus zou gebruiken als ‘de nood aan de man was’, schreef Falk in zijn boek Bayern-Insider. ‘Maar manager Hoeness wilde hem niet laten gaan in de winter, en pas in de zomer verder praten.’

Uiteindelijk leidde de al afgeschreven Müller Bayern toch weer naar de dubbel. In de zomer was de transferwens verdampt. Müller is verknocht aan Beieren, en dan met name aan de dure dressuurpaarden en konijnen die hij er samen met zijn vrouw Lisa houdt.

De anti-vedette keerde vorige zomer terug in het Duitse elftal nadat hij twee jaar niet was opgeroepen. Daarmee gaat hij nu op voor zijn vierde WK, en dan is hij nog niet klaar. ‘Zolang ik voldoe aan de eisen zou ik graag door blijven gaan,’ aldus de 110-voudig international met de hem kenmerkende bescheidenheid.