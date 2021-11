Van Gaal niet blij met lege stadions: ‘Meneer Rutte is toch de leider van dit volk?’

Beeld ANP

Van Gaal veroordeelt vooral het proces dat leidde tot nieuwe maatregelen om het coronavirus te bestrijden, met onder meer drie weken betaald voetbal zonder publiek. Van Gaal: ‘We moeten de regels volgen, maar ook het proces dat tot deze beslissing heeft geleid. Ik ben het eens met het statement van de KNVB. De bond heeft veel geld geïnvesteerd in de coronacheck, op advies van de regering. Dat heeft weinig besmettingen opgeleverd, ook volgens het RIVM. En toch beginnen we zonder publiek. Ik begrijp dat corona belangrijker is dan voetbal, maar ik snap het verder niet.’

Van Gaal denkt dat de regering schuld draagt aan de oplopende besmettingscijfers: ‘Ik ben geen expert, maar als je maatregelen neemt, moet je die controleren en handhaven. Dat doen we niet in Nederland. In Portugal, waar ik woon, gebeurt dat wel. 98 procent is gevaccineerd (kinderen tot 12 jaar niet meegeteld, red.), een minimaal aantal mensen ligt in het ziekenhuis. Meneer Rutte is toch de leider van dit volk? Daar mag je wat van vinden.’

Van Gaal reageerde gevat op een vraag over Henrique Gouveia e Melo, een topmilitair die de vaccinatiecampagne in Portugal leidde. Of die niet een tijdje naar Nederland kan komen? Van Gaal, tijdens een persbijeenkomst in Podgorica: ‘We gaan niet over politiek praten. We spelen zaterdag tegen Montenegro. Dat is een belangrijke wedstrijd. Maar die generaal heeft het beter voor elkaar dan het team in Nederland. Ik denk dat elk land zo’n hoog vaccinatiecijfer zou willen hebben als Portugal. En ik woon in dat paradijs.’

‘Verstand’

Hij wijst ook op de verschillen in volksaard. ‘De Portugees is volgzaam. Die gaat echt niet discussiëren of hij een kapje op moet. Er wordt gehandhaafd, gewoon door winkelketens zelf. Het Nederlandse volk denkt het altijd beter te weten. Ik denk het ook beter te weten, maar dan alleen bij dingen waarvan ik verstand heb.’

Van Gaal betreurt het lege stadion, dinsdag. ‘Mocht Oranje winnen, dan geeft dat verbondenheid en vreugde. Dat gaat nu verloren. De spelers zijn lege stadions wel gewend. De invloed is niet zo groot als we denken. Maar met de steun van het publiek kun je altijd wat meer. Ik vind het heel, heel jammer. We gaan daarover communiceren met de spelers. De oproep van Virgil van Dijk aan de mensen, om ons te steunen, gaat de mist in. Dat eventueel mooie moment haal je weg uit het stadion.’

Middenvelder Davy Klaassen: ‘Het is zonde. Zo’n wedstrijd hadden we graag met publiek gespeeld. Het zal even wennen zijn. Ik weet niet of het onze kansen verkleint, maar supporters kunnen ons een geweldige boost geven. Ze maken altijd veel lawaai. We hebben bijna een jaar zonder publiek gespeeld. Wij moeten gewoon winnen, maar de belangrijkste wedstrijd is de eerste nu, zaterdag tegen Montenegro.’

Het Nederlands elftal speelt zaterdag om 20.45 uur in het deels gevulde Gradski Stadion van Podgorica, de hoofdstad van Montenegro. Nederland is met nog twee duels te spelen koploper in groep G voor het WK in Qatar. Bij de Montenegrijnen ontbreekt spits Stevan Jovetic vanwege corona. De opstelling van Oranje is: Bijlow; Dumfries, De Vrij, Van Dijk en Blind; Wijnaldum, Klaassen en De Jong; Malen, Depay en Danjuma.