Van Gaal negeren, je moet het durven

De KNVB heeft lef. Of juist niet. Louis van Gaal is dus niet eens gebeld voor het bondscoachschap, dat snel naar Frank de Boer zal gaan. Als pensionado Van Gaal laat doorschemeren dat hij serieus zal nadenken over de baan, mits ze hem vragen, kun je hem op zijn minst bellen. Hij is wel Louis van Gaal. Toch?

Op de vraag per app of het klopt dat hij niet eens is gebeld, want dat had ik begrepen van een ingewijde, antwoordt Van Gaal met één woord: ja. Met twee uitroeptekens. Juist in die uitroeptekens zit teleurstelling verpakt, misschien zelfs verbijstering. Louis negeren, omdat je als bond niet durft of - en dat zou nog erger zijn - , omdat de van zichzelf overtuigde spelersgroep een ander wenst, dat is best gewaagd. Of juist niet.

Je kunt het ook uitleggen als slapte. Geen zin in een man die de zaak opschudt, die elk moment scherpte eist, die doet wat niemand verwacht. Liever veilig door het leven. Enerzijds oreren dat sport en politiek gescheiden moeten blijven, inzake Qatar of Wit-Rusland, anderzijds reclame voor seksspeeltjes op het shirt van Emmen verbieden. Aanschurken tegen politieke correctheid, met een moreel kompas waarvan de wijzer soms alle kanten op schiet. Kortom: een zoekende bond.

Henk ten Cate, al dan niet door internationals naar voren geschoven, is trouwens ook niet gebeld. Helemaal niets hoorde hij van de bond die hem in 2017 bij monde van toenmalig technisch directeur Hans van Breukelen de baan beloofde. Zijn er dan ook mensen wel gebeld door directeur topvoetbal Nico-Jan Hoogma? Ja, Frank Rijkaard toonde geen interesse. Tegen Peter Bosz zeiden ze niet: Peter, we willen jou dolgraag als bondscoach. Wil jij ook en zo ja, hoe gaan we dat regelen? Nee, ze vroegen of hij meteen beschikbaar was. Dat was een retorische vraag, want Bosz heeft nog twee jaar contract bij Leverkusen. Hijzelf voelde het telefoontje als middel om een naam te kunnen afvinken.

Als derde is Frank de Boer gebeld, met een vervolgafspraak. De KNVB zal hem snel aanstellen. Hij is vrij en kan beginnen. Is Frank de Boer beter dan Louis van Gaal? Mwah. De Boer heeft Ajax met verve door moeilijke tijden geloodst met vier titels op rij, al verzandde het spel gaandeweg in een soort eeuwig balbezitvoetbal met een paar graadjes te veel saaiheid. Terwijl Oranje juist van saaiheid af wil.

De Boer bleek minder bedreven in het internationale spel. Hoewel de omstandigheden moeilijk waren, is hij bij Internazionale en Crystal Palace twee keer kansloos de klas uit gestuurd, om schooltermen te gebruiken. Eén keer, bij Atlanta United, was hij bespreekgeval. In de Europa Cup presteerde hij gemiddeld gesproken tegenvallend. Hij houdt van balbezit, van gedegen opbouw. In zoverre past hij beter dan Peter Bosz bij de huidige selectie, waarin de beste spelers verdedigers zijn. De beoogde speelstijl van Bosz is vermoedelijk meer geschikt voor later, als Nederland betere aanvallers voortbrengt.

De Boer is best een aanvaardbare keuze als bondscoach. Maar dat de bond Louis van Gaal niet eens belde, zegt ook iets over de KNVB.