‘Van Gaal is een procescoach: de volgende wedstrijd is altijd beter dan de vorige’

Bondscoach Louis van Gaal. Beeld ANP

Goedemorgen Willem, laten we maar meteen teruggaan naar woensdagavond. Is Van Gaal tevreden met deze rentree als bondscoach, denk je?

‘Nou, ik denk met het spel niet zo, maar wel met het resultaat. Het was buitengewoon belangrijk niet te verliezen. Nu staan ze er redelijk goed voor, zeker omdat Turkije gelijkspeelde tegen Montenegro. Het is een spannende groep dus het kan alle kanten op gaan, om er maar ’s een voetbalcliché in te gooien.

‘Nederland krijgt nu twee thuiswedstrijden. Eigenlijk is het in de kwalificatie zo dat als je thuis alles wint, uit van de kleintjes wint en verder af en toe een puntje pakt, je er al bent. Nu pakken ze een punt bij concurrent Noorwegen, dat betekent dat je thuis gewoon moet blijven winnen.’

Maar het spel vond je niet zo best?

‘Het was slordig, dat zei Van Gaal zelf ook. De intentie was wel goed. Ze zochten redelijk snel de aanval, echt een beetje op de Nederlandse manier. De Noorse bondscoach zei na afloop: ‘Jullie kunnen in feite veel beter voetballen, wij proberen het op een andere manier met de lange bal op Haaland en stug verdedigen.’ Nederland probeert er juist een team van te maken met de beste spelers in de as, zoals De Jong, Van Dijk en Depay.’

Kon je zien dat Van Gaal iets anders wil dan zijn voorganger De Boer?

‘De Boer heeft voor het EK van deze zomer het systeem verandert, omdat hij Nederland verdedigend niet goed genoeg vond en hij aanvallend niet genoeg kwaliteitsspelers had. Ik denk dat diep in zijn ziel Van Gaal dat ook zou willen, want die is ook niet tevreden over het aanbod van buitenspelers bij Oranje.

‘Maar de spelers zeiden niet te veel te willen afwijken van het systeem dat ze al in de jeugd geleerd hebben, het 4-3-3. Bij Liverpool en Barcelona spelen de spelers ook zo. Dus hij heeft eigenlijk met het systeem van zijn spelers gespeeld. Als hij het WK haalt, heeft Van Gaal de tijd om een ander systeem in te slijpen. Dat heeft hij bij het WK in 2014 ook gedaan. Toen begon hij in februari al met zijn spelers te praten over de nieuwe formatie.’

Behalve het 4-3-3 systeem maakte Van Gaal nog een aantal andere keuzes. Zo stond Klaassen op het middenveld. Hoe pakten die keuzes uit?

‘Frenkie de Jong kwam nu heel veel aan de bal. Die was echt de centrale opbouwer en liep de verdedigers Van Dijk en De Vrij een beetje in de weg. Maar dat deed De Jong eigenlijk wel goed, het is altijd goed als hij veel aan te bal komt.

‘Verder stond er wel echt een team. Onder De Boer kwamen ze, zeker in Turkije, zo snel op achterstand dat er geen hoop meer was. Nu had je het gevoel dat Noorwegen die wedstrijd na de gelijkmaker nooit meer zou gaan winnen. Ik heb zelfs lang gedacht dat Nederland de wedstrijd nog zou gaan winnen. Er zit meer teamgeest in.’

Bijlow debuteerde onder de lat, Gakpo stond voor het eerste in de basis. Was het in zo’n belangrijk duel wel verstandig te kiezen voor zoveel onervarenheid?

‘Ik denk dat Bijlow gewoon de beste keeper is en die deed het volgens mij goed. Hem valt weinig te verwijten. Gakpo begon wel sterk, maar maakte wel een fout bij de 1-0. Daarna vond ik hem wel erg terugzakken.

‘Maar in het Nederlands Elftal moeten gewoon de beste spelers spelen, ongeacht de leeftijd. Van Gaal heeft altijd onder moeilijke omstandigheden jonge mensen de kans gegeven.’

Je noemde hem al even: de Noorse superster Haaland scoorde en raakte de paal. Hoe was het om het fenomeen in het echt te aanschouwen?

‘Het is gewoon een geweldige speler. Messi vind ik nog steeds de beste in de wereld, maar daar komt Haaland wel achter. Die heeft alles. Snelheid, kracht, een linkerbeen. Een redelijk modale ploeg als Noorwegen kan een topploeg zijn door zijn aanwezigheid. Ze hebben met Odegaard een goede nummer 10 met een goede pass en verder heel veel lopers die in zijn dienst spelen. Ze spelen heel snel de diepe pass, dat beheersen ze goed. Het zou mooi zijn als Noorwegen met Haaland het WK weet te halen.’

Nederland speelt zaterdag nog tegen Montenegro en dinsdag tegen Turkije. Wat verwacht je daarvan?

‘Die twee thuiswedstrijden moeten ze in feite allebei winnen, zo simpel is het. En als het kan ook nog aan het doelsaldo werken, dat bleek bij de vorige WK-kwalificatie wel.

‘Montenegro speelde gisteren gelijk tegen Turkije, daar verloor Nederland. Dus het zijn geen koekenbakkers. En Van Gaal is een procescoach, dus het moet wel nog groeien. Je moet ervan uitgaan dat de volgende wedstrijd beter is dan de vorige.’