Van Gaal hamert op teamspirit, prijst zijn spelers en pinkt een traan weg

Louis van Gaal dinsdag tijdens een training van het Nederlands elftal in Zeist. Beeld Maurice van Steen / ANP

De teambuilder Louis van Gaal liet in het trainingskamp van Oranje een filmpje zien van de 4x400 meter, met speciale aandacht voor loper 2. Terrence Agard. ‘Hij liep in de estafette 44,7, terwijl hij normaal 45,6 of zo loopt.’

Agard was nog sneller trouwens dan Van Gaal dinsdag zei: 43,76 in de finale van Tokio. Ja, Van Gaal weet dat een estafette anders is dan een gewone 400 meter, met het voordeel van de vliegende start bij het overnemen van het stokje, maar het gaat hier om de teamprestatie. Als team, dankzij samenwerking en training, behaalde Nederland de nooit verwachte zilveren medaille.

In dat filmpje zaten ook beelden van het herstel van Memphis Depay en Virgil van Dijk, die de oude en nieuwe aanvoerder van Oranje is (Wijnaldum en Blind zijn reserve). Beelden met een traan. Althans, Van Gaal liet een traan. Van Dijk, terug na bijna een jaar afwezigheid door een knieblessure, zei dat de bondscoach iets extra’s brengt, al was de groep een jaar geleden na het afscheid van Koeman geen duidelijk voorstander van de ook toen al beschikbare Van Gaal. ‘We hebben toen in gesprekken met de KNVB geen namen genoemd’, redde Van Dijk zich uit de situatie.

Enfin, dat was toen. Van Gaal is tevreden met de blije, betrokken groep, ook omdat de spelers zelf initiatief nemen. ‘Dat is geweldig. Ik merk dat ze verantwoordelijkheid kunnen en durven vragen. Dan is het aan mij om duidelijk te maken hoe je met elkaar wat kunt bereiken, om samen alles over te hebben voor hetzelfde doel.’

Hij roept een bepaalde ‘spirit’ op, verkondigde voor de groep zijn visie en sprak de wens uit dat de spelers zijn regime accepteren. Regime is een woord met een onvriendelijke connotatie, maar zo bedoelt hij het niet. Om een simpel voorbeeld te noemen: het is de bedoeling dat spelers niet meteen naar hun mobiele telefoon turen als ze samen zijn.

Hoe het woensdag in Oslo afloopt tegen Noorwegen, in het vierde WK-kwalificatieduel van de reeks, het eerste voor Van Gaal in deze serie, weet je nooit. Aan de instelling van deze groep zal het niet liggen. De spelers geven hem een warm gevoel over de toekomst. Voor terugkijken is geen tijd, al is het woensdag precies twintig jaar geleden dat Oranje, op 1 september 2001 in Dublin afging tegen de Ieren en het WK van 2002 kon vergeten.

Die wedstrijd ontaardde in chaos en later op de dag wreef Bono van U2 tijdens een concert zout in de diepe wonde door een strandbal met de Ierse kleuren in het publiek te schieten, met de mededeling dat iedereen de ogen mocht sluiten om te denken aan Jason McAteer, de maker van de goal.

Die groep internationals was geen fijne groep, zei Van Gaal meermaals. Niet meer te raken. Hij nam ontslag. Maar deze groep wil winnen. Aan hem de taak om te zorgen dat al die individuen een team zijn, dat niet bij tegenslag uiteenvalt in individuen, zoals tegen Tsjechië op het EK.

Van Gaal kreeg via het scherm ook een Noorse vraag. Hoeveel spelers van Noorwegen zou hij in zijn elftal opstellen? Misschien had de verslaggever er één verwacht: Erling Haaland, de spits. Van Gaal somde geen namen op, want dat zou ook negatief zijn richting zijn spelers, maar hij noemde het aantal: vijf.

‘Ik weet dat je me met deze vraag in verlegenheid wil brengen, door mij te laten zeggen dat wij veel sterker zijn. Maar dat zijn wij niet. En het gaat uiteindelijk om de kwaliteit van het team. Chelsea was daarvan een voorbeeld, bij het winnen van de Champions League.’

Bij zijn beoordeling van de ideale spelers voor het team van woensdag kijkt hij vooral naar vier hoofdmomenten in het spel: balbezit, balverlies en de omschakeling naar aanval en verdediging. De spelers weten de opstelling en het spelsysteem, vermoedelijk 4-3-3, waarmee ze het best uit de voeten kunnen. Ze kunnen nu alvast ‘imagineren’, zich focussen, de tactiek in ‘hun brein laten komen’.

Ook hier weer verwees hij naar teambuilding. Degenen die niet spelen, voetbalden dinsdag in Zeist een partij achter gesloten deuren tegen de basiself. ‘Zij bootsen Noorwegen na. Zij moeten hun medespelers helpen, terwijl ze niet zijn gekozen.’

Van Gaal wilde geen bijzonderheden prijsgeven, al is het maar om collega Solbakken niet wijzer te maken dan hij is. Hoe hij Haaland trouwens denkt af te stoppen, wilde de Noor nog weten. ‘De pass naar hem blokkeren, dan is het probleem opgelost.’