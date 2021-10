Van Gaal gaat weer spelers recht in de ogen kijken

Mark Flekken, debutant in de Oranje-selectie, wordt verschalkt door de altijd scorende Davy Klaassen (l). Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Zelfs als hij in een half uurtje nogal vaak zegt dat iets geen zaak is voor de media, vertelt Louis van Gaal ongelooflijk veel over zijn beweegredenen. Over spelers. Over bedoelingen. Dat debutant Mark Flekken voor hem moeilijk te verstaan is, bijvoorbeeld, om zijn Limburgse accent. Dat hij Quincy Promes nooit zal oproepen zolang hij mogelijk betrokkene is bij een steekpartij. En dat terwijl Promes gewoon meeging naar het EK.

‘Frenkie’, gillen hoge meisjesstemmen als de selectie van Oranje maandag de warming-up doet op het KNVB-sportcomplex in Zeist. Het is de eerste training met publiek in bijna twee jaar, in de aanloop naar twee duels die zes punten moeten opleveren voor de koploper in de groep (op doelsaldo), op weg naar het WK in Qatar: Letland-uit in Riga en Gibraltar-thuis in Rotterdam. Van Gaal is openhartig en gesloten tegelijk voor de training. Nukkig soms, dan weer breed lachend. Offensief en defensief, binnen een paar zinnen. Zo prijst hij doelman Flekken omdat hij ‘ongelooflijk is met de voeten en daarom een echte Van Gaal-keeper’. Daarbij organiseert hij de defensie van Freiburg uitstekend. Al heeft de bondscoach persoonlijk dus moeite om hem te verstaan. ‘Hij spreekt beter Duits dan Nederlands.’

Bocholtz

Flekken komt uit Bocholtz, gelegen aan de Duitse grens, dus dat kan kloppen. Bovendien voetbalt hij al jaren in Duitsland. De andere nieuweling, aanvaller Noa Lang, mag nog op audiëntie bij Van Gaal in diens kamer. Lang is in vorm bij Club Brugge en vooral kandidaat voor de positie als rechtsbuiten, waarvoor Van Gaal alleen Steven Berghuis heeft. Berghuis was bij de vorige interlandserie niet eens vaste speler bij Ajax en mag ‘God op zijn blote knieën danken’ dat hij drie keer in de basisploeg van Oranje stond. Lang op zijn beurt is een flamboyante voetballer die publiek provoceerde in het beladen duel bij Anderlecht. ‘Dat moet hij bij mij niet doen’, loopt Van Gaal alvast vooruit op het onderhoud in de kamer.

Duidelijke taal dus. Over de invulling van de ontspanningsavond deze week, nu er iets meer tijd is tot het eerste duel, zegt hij dan weer niets. Hij vertelt liever over een uitspraak van Memphis Depay, bij het arriveren in Zeist. Van Gaal, Memphis citerend: ‘Ik was gelukkig toen ik hier een paar weken geleden wegging en ik kom weer heel gelukkig aan.’ Als verslaggevers concluderen dat hij dus wel ongelukkig zal zijn in Barcelona, dat zich voortsleept van nederlaag naar nederlaag en waar Van Gaals collega Ronald Koeman grauw oogt van de stress, is dat aan hen. Dat zegt hij dus niet. Hij meldt wel dat Depay die interlands lekker speelde, met doelpunten en assists.

Van Gaal heeft deze week dus ook wat tijd voor alle facetten van teambuilding. Dat Wout Weghorst drie duels op de bank zat de vorige maand, terwijl hij bij het EK nog in de basis stond, is niet makkelijk voor Weghorst. Dat anderen zelfs op de tribune zitten, is nog veel moeilijker.

Tendens

De bondscoach wil overigens nog niets weten van een serieuze opleving van het Nederlandse clubvoetbal, dat nog met alle vijf deelnemers actief is in Europa. Het is een tendens, meer niet. ‘De Champions League is het hoogste niveau. Dat is het belangrijkst. PSV heeft zich daarvoor niet gekwalificeerd, en daar gaat het om. En van de Conference League (met Feyenoord, AZ en Vitesse, red), word je niet blij. Daarin speel je extra wedstrijden tegen Jut en Jul.’

Zo is Van Gaal. Duidelijk. Hij staat tijdens de training een tijdje in de middencirkel, kijkend naar Flekken. Het gaat uiteindelijk niet om diens dialect, maar om diens kwaliteiten. Hij heeft 26 spelers (in plaats van meestal 23) uitgenodigd omdat hij ze ‘wil horen, zien en voelen. Ik kan spelers recht in de ogen kijken, en we weten hoe iemand valt in de groep. Elke positie is nu dubbel bezet, behalve op rechtsbuiten. Maar Noa Lang kan daar uit de voeten, hoewel hij meestal op links speelt.’

Trouwens, met zijn staf heeft hij de oude lijst met potentiële internationals opgeschoond. Daarop stonden wel 100 voetballers en dat ‘lijkt mij wat veel.’ Op de ontdekking van Flekken zijn de KNVB en hij zichtbaar trots, zo blijkt, terwijl Arnaut Danjuma Groeneveld, die uitstekend presteert bij Villarreal, nog even geduld moet betrachten. Als hij zo doorgaat, heeft hij een gerede kans op een uitnodiging. ‘Want we zijn altijd op zoek naar betere spelers.’