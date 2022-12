Van Gaal en de geruststelling van de strafschoppen als loterij

Stel dat de voorhoede van 2014 met de tijdmachine met hem was meegereisd naar 2022, dan had Oranje een werkelijk goede ploeg gehad. Zeg maar: Robin van Persie, Arjen Robben en Wesley Sneijder als aanvulling op de huidige selectie met veel goede verdedigers. Misschien dat Louis van Gaal dan had kunnen waarmaken wat hij zo graag wilde: wereldkampioen worden.

Maar zelfs Louis van Gaal heeft geen tijdmachine en dus liep daar in de tegenwoordige tijd van Doha een gebroken man, in de nacht van vrijdag op zaterdag. Opeens oud in zijn beweging, terwijl hij bij andere gelegenheden de lach aan zijn kont had hangen en de internationale media verwende met grappen en zienswijzen. Hij beschouwde zijn normaliter laatste wedstrijd ooit na. Verloren na strafschoppen van Argentinië.

De wetenschap over strafschoppen had hem geen snars geholpen. Het spel was gemiddeld gesproken grauw en onaantrekkelijk geweest, omdat uit balbezit veel te weinig moois ontsprong in de woestijn van Qatar. Verdedigers waren te belangrijk gemaakt. En als verdedigers te belangrijk zijn, ontstaat eens een probleem, want creatieve spelers en aanvallers beslissen WK’s.

Hij ontmoet ook medelijden en leedvermaak in Nederland. Vrijwel geen man riep decennialang zoveel gevoelens op als Louis van Gaal, tot in Argentinië toe, zo bleek bij Messi en co. Zelfingenomen praatjesmaker. Dat is de ene kant van het spectrum. Een rechtstreekse, eerlijke man vol kennis, perfectionist. Schepper van de maakbare samenleving in het voetbal, iemand die tenminste iets durft te zeggen. Dat is de andere kant. Altijd is hij zich bewust van het risico van de diepe val, al is het sowieso een mooi jaar geweest waarin hij dag na dag plukte en zijn vreugde en verdriet deelde met zijn team.

Alleen, het ging te vroeg mis, onder meer omdat zijn spelers in de WK-kwalificatie en in de Nations League beter in vorm waren en de Belgen, tegen wie Oranje twee keer won, misschien geen maatstaf meer waren. Hij deed concessies aan zijn aanvallende dna van vroeger. Zijn visie was geëvolueerd.

‘Voetbal is geen open spel meer’, luidde de bittere constatering, zoals trouwens bleek in alle vier kwartfinales. De verschillen en de ruimtes zijn ongekend klein. Ploegen verdedigen zo compact dat zelfs de allergrootsten met honderden miljoenen salaris nog maar op een of twee momenten gaatjes vinden. De goal van Neymar tegen Kroatië. De pass van Messi tegen Oranje. De beslissing van de scheidsrechter, VAR of geen VAR.

Kijk naar de kwalificatie van Marokko voor de halve finales. Het is fascinerend om het leeuwenhart te horen kloppen, om de eminente middenvelder Sofyan Amrabat huilend in de armen te zien vallen van zijn broer Nordin, maar het is ook betonvoetbal dat soms doet verlangen naar een enkele reis in de tijdmachine, terug naar de periode van open spel.

Of hij nou nog een baan neemt of niet, dertig jaar trainer Van Gaal was een fascinerend tijdperk. Voor het voetbal en voor stukjesschrijvers. In zijn laatste beschouwing noemde hij de strafschoppen ondanks zijn wetenschappelijke benadering toch een loterij. Dat was een geruststelling.