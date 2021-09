Van Gaal blijft ongeslagen in september met winst van eerstedivisieclub Telstar

Louis van Gaal na afloop van de wedstrijd van Telstar tegen Jong AZ. Beeld Pro Shots / Vincent de Vries

Als Glynor Plet al na negen minuten van dichtbij scoort tegen koploper Jong AZ en de klassieker En van je hoempa door de luidsprekers schalt, rijst Louis van Gaal voor even van de bank. Embleem van Telstar op zijn stemmige blauwe maatpak. Hij juicht en klapt.

‘Louis van Gaal’, klinkt het soms van de volle tribunes, met bijna 3.500 toeschouwers veel beter gevuld dan normaal, al zoeken sommigen op de onoverdekte, snel verwijderbare Noordtribune een droog heenkomen als de regen valt na rust. Hier is zelfs een unieke samenwerking te zien tussen Louis van Gaal en Ronald Koeman, al betreft het hier dan de zoon van de trainer van Barcelona, keeper van Telstar, die de trap in het rechterbeen van zijn vader erfde en in de hectische slotfase een vrije trap uit de kruising ranselt. ‘Mede door zijn traptechniek hebben we gewonnen.’

‘Mogen we je man een keer lenen?’, was de strekking van de vraag van directeur Pieter de Waard aan echtgenote Truus van Gaal. Telstar, gezond maar altijd balancerend op de rand van financiële tekorten, had een opkikker nodig, een stunt, bedrijvigheid. Reuring. Van Gaal, normaliter woonachtig in de Algarve, kon op 24 september, dichtbij de trouwdag van zijn dochter. Toen het verzoek kwam, wist hij nog niet eens dat hij opnieuw bondscoach zou worden. Hij kwam zijn belofte na. Zeker omdat de goede doelen profiteren, waaronder de stichting waarvan hij ambassadeur is: Spieren voor Spieren.

En dus hield hij woensdag ook twee trainingen in Velsen, want Van Gaal zou Van Gaal niet zijn als hij de zaak niet grondig voorbereidde. Vrijdag is hij overal. Op tv. Voor lenzen van fotografen. Louis moet winnen, staat op honderden sjaals. Als Van Gaal tijdens de afsluitende persconferentie een verhaal houdt tegen een verslaggever uit Manchester, schreeuwen de kinderen van buiten: ‘Louis, Louis, we willen op de foto. Kom nou.’

Grappig dankwoord

Tijdens een veiling na afloop wordt zijn trainingspak verloot. In een grappig dankwoord spreekt voorzitter Pieter de Waard hem toe. De Van Gaals krijgen cadeaus. Van Gaal, over de wedstrijd: ‘De eerste dertig minuten waren goed, met veel kansen. We hebben geprobeerd totale pressing te spelen. Dat kon je zien in de tweede helft, toen veel spelers met kramp op de grond lagen.’ De trainer van Jong AZ, Maarten Martens: ‘Voor mij was het ook bijzonder, om tegen mijn voormalige trainer bij AZ te spelen. Het enthousiasme was mooi om te zien.’ Martens was een van de dragende spelers van de kampioensploeg van AZ in 2009, met Van Gaal destijds als trainer.

Ja, deze stunt is zo groot opgepakt, dat De Waard in de ochtend aanschuift bij de altijd kritische interviewer Sven Kockelmann, op Radio 1. ‘Bent u wel diplomatiek genoeg om voorzitter te worden?’, vraagt de journalist aan De Waard, die de volgende keer opnieuw wil meedingen naar het voorzitterschap van de KNVB, zijn droombaan. De Waard: ‘Als je Louis van Gaal naar IJmuiden kunt halen, ben je een diplomaat.’ Zelfs Kockelmann valt een beetje stil, op een gegeven moment.

Van Gaal is vooral omlijsting vrijdag. Meestal blijft hij rustig op de bank, gezeten naast René van der Spek, de winnaar van de loterij met het thema ‘wil jij met mij deze wedstrijd verkloten, koop dan nu je loten’. Van Gaal wil hoofdtrainer Andries Jonker niet in de weg lopen en hij is nooit zo’n coach geweest die voortdurend opspringt van de bank, maar het lijkt alsof Telstar extra inspiratie heeft opgedaan door zijn aanwezigheid. Menig speler rent tot de kramp in de benen schiet. Een kwartier voor tijd, als Telstar steeds meer moeite heeft om het jagende AZ van zich af te houden, staat Van Gaal even op. Handen in de zakken.

Een jongetje, Dion, vraagt voor de aftrap aan de rand van het veld of hij mag meedoen. Van Gaal buigt zich over het ventje en houdt een heel referaat. Dat het hier profsport betreft en dat de jongen zichzelf zal moeten ontwikkelen om datzelfde niveau te halen. En hijzelf is ongeslagen in september: drie keer met Oranje, eenmaal met Telstar. ‘En ik denk dat Andries Jonker en Telstar hiervan een boost krijgen.’ Jonker: ‘Van Gaal spreekt hier al van wij, als het over Telstar gaat. We werken altijd hard, maar vandaag was dat hele kleine beetje extra er. Ik heb ervan genoten.’