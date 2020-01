Van Foreest op dreef in Tata Steel schaaktoernooi

Jorden van Foreest speelt tegen Yangyi Yu (R) uit China in de eerste ronde van het TataSteel Chess Tournament 2020. Beeld ANP

De jonge hemelbestormers van het Tata Steel-toernooi komen niet alleen uit het buitenland. Jorden van Foreest loopt al zo lang mee dat soms wordt vergeten dat hij pas 20 jaar is. In het elitegezelschap in Wijk aan Zee zijn slechts twee spelers jonger dan hij.

Groot was de blijdschap toen Van Foreest in 2016 volkomen verdiend het NK-toernooi won. De jonge kampioen moest natuurlijk nog wat rijpen, maar er was een reële kans dat Nederland in de nabije toekomst een tweede topgrootmeester naast Anish Giri rijker zou zijn. Het viel tegen. In de twee volgende jaren boekte Van Foreest geen bijzondere resultaten en bleef zijn rating hangen op hetzelfde niveau.

Pas in 2019 volgde een nieuwe sprong voorwaarts. Van Foreests score van 4,5 uit 13 bij zijn debuut in de hoofdgroep van Tata Chess was geen daverend succes. Maar hij was zeker geen kop van Jut en hij versloeg voor het eerst in zijn leven een wereldtopper, de Rus Ian Nepomniachtsji.

Het tweede optreden van Van Foreest op het hoogste podium in Wijk aan Zee verloopt tot nu boven verwachting. Na overwinningen op de Chinees Yu en de Rus Doebov met tussendoor een nederlaag tegen de Amerikaan Xiong staat hij op de gedeelde tweede plaats achter het Iraanse genie Firouzja. Tijd om de overwinning op Doebov uitbundig te vieren gunde Van Foreest zich niet. Vandaag volgt de belangrijke partij tegen Magnus Carlsen.

De wereldkampioen heeft nog niets laten zien in dit toernooi. In zijn derde partij mocht hij zelfs blij zijn dat hij een stelling met een pion minder tegen Xiong remise wist te houden. Wel bereikte hij een bijzondere mijlpaal: 110 maal achtereen bleef hij ongeslagen in een klassieke partij. Het is een evenaring van het record van de Nederlandse oud-kampioen Sergei Tiviakov.