Van Foreest komt er al snel niet meer aan te pas tegen Carlsen tijdens Tata Steel Chess

Magnus Carlsen uit Noorwegen (R) tegem Liren Ding uit China. Het is de eerste ronde van de 81ste editie van het Tata Steel Chess Tournament. Beeld EPA

De deelnemers zijn gewend geraakt aan de trips naar soms verre Nederlandse steden. Niemand moppert meer over de verstoring van het toernooiritme en sommigen putten zelfs inspiratie uit de ongewone speelzaal. Toen Magnus Carlsen in 2015 kennismaakte met ‘Tata Chess on Tour’, legde hij in Rotterdam met een kapitale zege op concurrent Aronian de basis voor zijn vierde eindzege in Wijk aan Zee.

Ook het bezoek aan Alkmaar zal de wereldkampioen zijn bevallen. Na 21 remises op rij won hij eindelijk weer eens een klassieke schaakpartij ten koste van Jorden van Foreest. Op zo overtuigende wijze bovendien dat de verliezer na afloop twitterde dat hij in plaats van naar de toernooizaal naar een college was gegaan: ‘Gelukkig was het wel een heel goed college.’

Tweesnijdend gevecht

Het pleit voor de instelling van de debutant dat hij niet op jacht ging naar een half punt, maar de strijd aanging op voor Carlsen vertrouwd terrein. In de hoop op een spannend, tweesnijdend gevecht koos hij een voor beide partijen riskante openingsvariant, die in de recente WK-tweekamp enkele keren aan de orde is geweest. Helaas werd het vooral een eenzijdig gevecht. Na een paar aarzelende zetten kwam Van Foreest er niet meer aan te pas.

De enige andere winnaar van de dag was de Chinees Liren Ding, die de Amerikaanse kampioen Sam Shankland overspeelde. Ding steeg door de zege naar de met de Rus Nepomniachtsji gedeelde eerste plaats in het toernooi én naar de derde plaats op de wereldranglijst achter Carlsen en Caruana.

Lang heeft de Chinese bond de 19-jarige Yi Wei gekoesterd als een potentieel toekomstig wereldkampioen. Inmiddels is de gunst van de bestuurders geswitcht naar Ding (26), die grote progressie heeft geboekt. Hij bleef vorig jaar ongeslagen in het kandidatentoernooi en hij werd de eerste Chinees die de grens van 2.800 ratingpunten passeerde.